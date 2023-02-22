Чорні клуби диму видно на все місто: у Росії спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

У Красноярську сталося загорання на складі.

У російському Красноярську на вулиці Свердловській спалахнула масштабна пожежа на складі площею 2,5 тис. м. кв.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місці події прибула поліція та рятувальники. Густий чорний стовп дим видно у різних частинах міста. Вогнеборці намагаються приборкати пожежу, а Росспоживнагляд вже почав перевіряти повітря поряд із складом.

скриншот з відео

За словами очевидців, зсередини чутно звуки обвалів та потріскувань.

За попередніми даними, у приміщенні є склад із холодильниками, а в кінці будівлі розташований автосервіс.

Пожежники наразі розглядають дві версії займання: необережне поводження з вогнем або замикання проводки.

Нагадаємо, напередодні, 21 лютого, в центрі Москви спалахнула пожежа в готелі "МКМ", рятувальники евакуювали звідти людей.

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