Чорні клуби диму видно на все місто: у Росії спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

У Красноярську сталося загорання на складі.
У російському Красноярську на вулиці Свердловській спалахнула масштабна пожежа на складі площею 2,5 тис. м. кв.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місці події прибула поліція та рятувальники. Густий чорний стовп дим видно у різних частинах міста. Вогнеборці намагаються приборкати пожежу, а Росспоживнагляд вже почав перевіряти повітря поряд із складом.
За словами очевидців, зсередини чутно звуки обвалів та потріскувань.
За попередніми даними, у приміщенні є склад із холодильниками, а в кінці будівлі розташований автосервіс.
Пожежники наразі розглядають дві версії займання: необережне поводження з вогнем або замикання проводки.
Нагадаємо, напередодні, 21 лютого, в центрі Москви спалахнула пожежа в готелі "МКМ", рятувальники евакуювали звідти людей.
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