"Чорні лебеді" 2025 року: Politico представило список подій, які можуть змінити світ

Американське видання Politico опублікувало список "чорних лебедів", які можуть статися 2025 року. Так, 15 футурологів, науковців, аналітиків зовнішньої політики та інших експертів зробили прогнози щодо непередбачуваних, малоймовірних та вибухонебезпечних подій, які можуть статися протягом року.

Про це йдеться у статті на сайті Politico.

Автори публікації пригадують, що 2024 рік часто здавався шаленим, із замахами на кандидата у президента США Дональда Трампа, війною на Близькому Сході та провалом президентської кампанії Джо Байдена. Але немає жодних підстав вважати, що 2025 рік буде спокійнішим, зазначили журналісти.

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Так, експерти видання описали всілякі катастрофи, від загроз штучного інтелекту до смертельних епідемій, але вони також підняли питання прогресу, зокрема в деяких несподіваних глобальних гарячих точках.

"Наступні сценарії можуть відбутися або не відбутися 2025 року, але не варто їх одразу відкидати. Коли ми минулого року проводили цю вправу, низка прогнозів виявилася моторошно передбачливою", – зазначається у матеріалі.

Можливі "чорні лебеді" 2025 року

Найбільша кібератака в історії. Світ може легко стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу, принаймні тимчасово, значну частину світової інфраструктури. Це може відбутися задля отримання викупу чи маніпулювання ринками. Ідеальним інструментом для кібератак є генеративний штучний інтелект, популярність якого зростає, а ціна падає.

Таємна угода, мета якої – зупинити розробку Іраном ядерної зброї. Експерти зробили прогноз, який описує такий сценарій: президент Росії Володимир Путін пізно вночі телефонує президенту США Дональду Трампу приватною захищеною лінією і повідомляє йому, що має таємну угоду, аби зупинити розробку Іраном ядерної зброї. За сценарієм, Путін переконав Іран погодитись на п’ятирічну паузу у будь-якому ядерному озброєнні за умови того, що Трамп відмовить Ізраїль від нападу. І президенту США вдається переконати в цьому прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, передавши йому обіцянку з боку прем'єра Саудівської Аравії про нормалізацію відносин з Ізраїлем за умови, що країна відмовиться від атаки на Іран.

Зіткнення в США через зміну кордонів штатів. Цей сценарій передбачає, що Трамп погодиться на прохання керівництва сепаратистського руху Великого Айдахо підтримати перенесення 15 округів від Орегону до Айдахо. Раптом сепаратисти вирушать на марш. Протягом кількох тижнів у столицях штатів виникнуть протести під гаслами "Новий штат" або "Ні штату", спонсоровані групами, які сподіваються відокремитися від свого штату або, у випадку Техасу та Каліфорнії, від усієї країни. До осені можуть виникнути сутички, поліція намагатимуться стримати багатолюдний мітинг гумовими кулями у північній частині штату Нью-Йорк. Трамп перейде до інших питань. Водночас параметри відокремлення та розпуску кордону зроблять крок до більшої легітимності як на рівні штату, так і на національному рівні, з новими референдумами та спеціальними групами, запланованими на новий рік.

Нова масштабна епідемія. Можливий спалах інфекційної хвороби, початкові симптоми якої подібні до грипу з лихоманкою, головним болем, болями в м’язах і болем у горлі. За сценарієм, буде ідентифіковано нульового пацієнта, який повернувся з-за кордону, де через спалах недіагностованої недуги захворіли і померли понад 100 людей. Влада неохоче запровадить традиційні заходи охорони здоров’я: відстеження контактів, носіння масок, соціальне дистанціювання та карантин для заражених людей. Спалах хвороби невдовзі набуде епідемічних масштабів у США. Економіка зазнає негативного впливу. Зрештою епідемія призведе до смертей тисяч людей і повернення економіки до спаду, схожого на той, що відбувся через Covid-19.

Альянс Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Перший термін Трампа характеризувався торговою війною між Китаєм та США. Однак 2025-й може стати роком, коли Трамп і Сі виявлять, що у них набагато більше спільного, ніж здається. Так, Пекін може "стримати свої претензії на перевагу" і боротися з економічними проблемами, тоді як і пріоритети Вашингтона зміняться. Серед них може бути припинення війни Росії проти України.

Вирішення конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями на основі принципу двох держав. За логікою, це вимагатиме нового ізраїльського уряду, який відсуне правих політиків на узбіччя. Ізраїлю також доведеться демонтувати значну кількість своїх поселень на Західному березі річки Йордан, як це запропонував зробити колишній прем’єр Ехуд Барак 2000 року. Палестинцям доведеться відкинути нинішнє керівництво та знайти спосіб об’єднатися під новим керівництвом, яке могло б представляти їх на переговорах. Мала б з’явитися якась угода щодо реконструкції та управління Газою. Задля цього знадобиться великий поштовх з боку великих арабських урядів, особливо Саудівської Аравії та ОАЕ.

Глобальна паніка через обвал ринку. Штучний інтелект отримує величезну кількість ринкових даних у режимі реального часу (котирування акцій, волатильність), фінансових звітів (прибутки, рівень боргу) та економічних показників, одночасно аналізуючи соціальні медіа, як-от X і Reddit, щоб оцінити суспільні настрої. Можливе поширення дезінформації: створення чуток про керівництво компаній, фабрикація новин про відкликання продукції чи загрозу безпеці або створення фальшивих доказів фінансового шахрайства. Поганий гравець викликає штучну ринкову паніку, оскільки ШІ виконує високочастотні операції з надлюдською точністю та спонукає хедж-фонди та інших наслідувати його приклад. Такий масштаб технічної несправності шокує. Неможливо буде легко застосувати контрзаходи. Ринковий крах викличе глобальну паніку, невизначеність мучитиме інвесторів усюди та можливі імітаційні атаки на Лондонську та Токійську біржі.

Боротьба зі зміною клімату стає нормою. Загалом 2024 року у США сталися 24 катастрофи на понад мільярд доларів. За сценарієм на 2025 рік, оскільки як ризики зміни клімату, так і переваги кліматичних рішень стають більш очевидними, двопартійна підтримка дій зростає. Закон про зниження інфляції каталізував безпрецедентні інвестиції в чисту енергію. Суспільство швидко наближається до переломного моменту в громадській думці, коли кліматичні дії стають нормою, а не винятком. На подив для багатьох, 2025 рік може стати роком цієї зміни.

Несподівані геополітичні альянси та перегрупування. Експерти пропонують уявити раптове зростання штучного суперінтелекту разом із дозріванням квантових обчислень. Цей технологічний стрибок може каталізувати значне зростання ВВП у нових галузях. Прогрес може призвести до несподіваних геополітичних альянсів і перегрупувань у глобальному масштабі, зокрема до зміни відносин США із країнами Близького Сходу, Європи та, зокрема, до підвищення продуктивності в Африці та Індії. Такий розвиток подій докорінно змінить глобальні економічні та політичні ландшафти.

Є потенціал різких змін на Близькому Сході. Ймовірно, Трамп зможе організувати припинення бойових дій у Газі, Сирії та на півдні Лівану, і посприяти просуванню до миру та стабільності, що може прокласти шлях до демократичного розвитку в Сирії та стабілізації Лівану. Цей сценарій залежатиме від складних міжнародних переговорів і бажання залучених сторін консолідувати здобутки та рухатися до миру – монументальне завдання, яке може кардинально змінити соціально-політичну структуру Близького Сходу.

Вразливість глобальної інфраструктури до серйозних збоїв у результаті кібератак, геологічних потрясінь або сонячних явищ. Такі події можуть завдати шкоди енергетичним і комунікаційним мережам, вплинувши на все, від роботи супутників до транспортних систем у всьому світі. Взаємопов’язаність сучасних інфраструктур означає, що хвильові ефекти таких збоїв можуть бути глобальними за масштабом, впливаючи на економічну стабільність і повсякденні умови життя.

Секретна програма Південної Кореї щодо створення ядерної зброї. Сценарій описує події, як несподіване випробування ядерної зброї на Корейському півострові вразило світ – і це не в Північній Кореї. Президент Південної Кореї Лі Чже Мен робить заяву, яка приголомшила світ: країна є ядерною державою, і вона застосовує статтю X Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, щоб вийти з договору.

Американська армія переходить у епоху нещеплених. За цим сценарієм, міністр оборони США може заявити, що жодна вакцина більше не буде обов’язковою для всіх військових: ні від Covid, ні від грипу, ні від чогось іншого. Тим часом на молочній фермі в Техасі вірулентний штам пташиного грипу H1N1 переходить від корів до фермерів. Оскільки деякі сім’ї працівників ферми працюють на військовій базі Форт-Кавазос, там теж виникає спалах. Це штам, що викликає гостру дихальну недостатність. Гинуть десятки робітників і солдатів. Уряд не робить жодної заяви, міністр оборони відмовляється вживати заходів. Грип поширюється країною та земною кулею, хворіють дедалі більше військових. Від Мексики до Китаю, Східної Азії, Європи та Росії військові та уряди починають кампанії вакцинації. Іноземні уряди марно закликають США до захисних заходів і вакцин на базах. Військова співпраця зривається. Європейська громадськість нарешті починає закликати до витрат на оборону. У міру поширення пташиного грипу генерали починають попереджати, що американська бойова сила виснажується через хвороби і навіть смерті, американська армія стає дедалі більш недієздатною. Вакцинована та нещодавно мілітаризована Європа вимагає вигнання американських військ. Новий безпековий лад формується у щеплених країнах, і ринки капіталу починають тікати до здоровіших гаваней.

Повалення режиму Олександра Лукашенка. На думку експертів, негативний результат для Кремля у війні проти України може кинути виклик правлінню Путіна. Народ Білорусі може здобути свободу, скориставшись ослабленням позицій російського президента та його нездатністю втрутитися, щоб врятувати самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Втрата влади докорінно переверне життя американців. Немає сумнівів, що попит на енергію буде 2025 року. В результаті цього не тільки стрімко зростуть викиди, але й виникне ризик для енергетичної безпеки та збою мережі, що посилюється через екстремальні погодні умови. Однак навіть без стихійного лиха можливий "чорний лебідь" на Кубі. За сценарієм, енергомережа країни зруйнувалася через застарілу інфраструктуру разом зі штормом і землетрусом, що призвело безвиході для жителів на місяці. У США понад 70% ліній електропередач та трансформаторів мають вік понад 25 років і були побудовані тоді, коли потреба в енергії була на рівні від низького до помірного. З іншого боку – ризик для кібербезпеки; хакери продовжуватимуть атакувати критично важливу інфраструктуру від водопровідних станцій до постачальників енергії. В основі проблеми – загроза нацбезпеці. Без електроенергії будь-який округ, місто чи країна вразливі до кібератак, спрямованих на системи охорони здоров’я та фінанси. Втрата влади докорінно переверне життя Америки та призведе до термінових і хаотичних політичних реакцій.

Спокусі дотягнутися до ядерного інструментарію може бути надто важко встояти. У російських ЗМІ неодноразово лунали про те, що потенційне використання тактичної ядерної зброї було б цілком розумною відповіддю на невдачі у війні з Україною. Якщо такі ядерні держави, як Росія, Китай і Північна Корея, почнуть агресивні напади на своїх сусідів з метою "остаточної перемоги", і якщо ці напади зазнають невдачі, спокусі дотягнутися до ядерного інструментарію може бути надто важко встояти.

Вирішальний прорив у квантових обчисленнях. За сценарієм, наприкінці 2025 року в китайському університеті Цінхуа може відбутися вирішальний прорив у квантових обчисленнях, який зробить їх практичною реальністю для держав і великих компаній. Це буде зброя у торговій війні, щоб позбавити багатьох американців захисту конфіденційності персональних даних. Реалізація практичного квантового комп’ютера цілком може зробити застарілими багато засобів криптографічного захисту, які сьогодні використовуються для захисту персональних і корпоративних даних,. За такого розвитку подій як окремі люди, так і нації прагнутимуть до страшної ізоляції за її відсутності.

До слова, раніше видання Newsweek поділилося прогнозами щодо України. Так, більшість вважає, що 2025-й може стати роком припинення активних бойових дій, але не завершення війни.

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