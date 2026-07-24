"Чорні стовпи диму стали частиною життя": атаки на склади Wildberries змінюють настрої в РФ - The Economist

Горять склади Wildberries / © Getty Images

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Атаки українських дронів на склади Wildberries та інші об’єкти принесли війну у повсякденне життя росіян і посилили невдоволення владою.

Про це пише видання The Economist.

«Попередні удари по російських нафтопереробних заводах уже призвели до дефіциту пального, а останні атаки на склади Wildberries остаточно зруйнували уявлення про те, що війна не торкнеться території РФ. Ці чорні стовпи диму стали частиною повсякденного життя», — зазначає медіа.

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Російська політологиня Олена Панфілова зазначила, що удари по складах маркетплейса тією чи іншою мірою зачепили майже всіх росіян — фізично, фінансово або психологічно.

Після атак продавці, які працюють через Wildberries, почали масово повідомляти про втрату товарів і фінансові збитки.

Удари по складах збіглися з паливною кризою, що триває в Росії, викликаною атаками на нафтопереробну інфраструктуру. Аналітики Oxford Economics називають те, що відбувається найсерйознішим потрясінням для населення від часів мобілізації восени 2022 року.

Удари по Wildberries у Росії — що відомо

Удари по логістичних центрах та складах Wildberries у Росії є результатом цілеспрямованих атак українських безпілотників у липні 2026 року.

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Серія ударів безпілотників по логістичній інфраструктурі російської компанії Wildberries призвела до тимчасової втрати близько 8% її складських потужностей.

У липні атаки зачепили логістичні комплекси загальною площею 552 тисячі кв. м. Під удари потрапили об’єкти в Електросталі, Котовську, Краснодарі та Невинномиську, а склад у Колєдіно довелося евакуювати через ракетну загрозу.

Після атак безпілотників на розподільчі центри Wildberries у Росії продавці заявили про багатомільйонні збитки. Компанія відмовилася компенсувати втрачений товар, пославшись на зміни в договорі оферти.

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