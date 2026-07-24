ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
540
Час на прочитання
2 хв

"Чорні стовпи диму стали частиною життя": атаки на склади Wildberries змінюють настрої в РФ - The Economist

Після атак українських безпілотників на склади Wildberries мільярди доларів опинилися під загрозою, а росіяни вперше масово відчули наслідки війни у власному повсякденному житті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Горять склади Wildberries

Горять склади Wildberries / © Getty Images

Атаки українських дронів на склади Wildberries та інші об’єкти принесли війну у повсякденне життя росіян і посилили невдоволення владою.

Про це пише видання The Economist.

«Попередні удари по російських нафтопереробних заводах уже призвели до дефіциту пального, а останні атаки на склади Wildberries остаточно зруйнували уявлення про те, що війна не торкнеться території РФ. Ці чорні стовпи диму стали частиною повсякденного життя», — зазначає медіа.

Російська політологиня Олена Панфілова зазначила, що удари по складах маркетплейса тією чи іншою мірою зачепили майже всіх росіян — фізично, фінансово або психологічно.

Після атак продавці, які працюють через Wildberries, почали масово повідомляти про втрату товарів і фінансові збитки.

Удари по складах збіглися з паливною кризою, що триває в Росії, викликаною атаками на нафтопереробну інфраструктуру. Аналітики Oxford Economics називають те, що відбувається найсерйознішим потрясінням для населення від часів мобілізації восени 2022 року.

Удари по Wildberries у Росії — що відомо

Удари по логістичних центрах та складах Wildberries у Росії є результатом цілеспрямованих атак українських безпілотників у липні 2026 року.

Серія ударів безпілотників по логістичній інфраструктурі російської компанії Wildberries призвела до тимчасової втрати близько 8% її складських потужностей.

У липні атаки зачепили логістичні комплекси загальною площею 552 тисячі кв. м. Під удари потрапили об’єкти в Електросталі, Котовську, Краснодарі та Невинномиську, а склад у Колєдіно довелося евакуювати через ракетну загрозу.

Після атак безпілотників на розподільчі центри Wildberries у Росії продавці заявили про багатомільйонні збитки. Компанія відмовилася компенсувати втрачений товар, пославшись на зміни в договорі оферти.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
540
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie