"Чорний чоловік": Байден не зміг згадати прізвище очільника Пентагону (відео)

Президент США Джо Байден не зміг згадати прізвище міністра оборони Ллойда Остіна, коли називав призначених на високі посади чорношкірих американців. Після короткої паузи він просто назвав його "чорною людиною".

Цей конфуз трапився під час інтерв’ю господаря Білого дому на Black Entertainment Television (BET).

Під час розмови Байден сказав журналісту Еду Гордону, що він "захопився" тим, що призначав темношкірих людей на високі урядові посади.

У цьому контексті він згадав про призначення очільника Пентагону, але затнувся та відвів погляд, ніби згадуючи його прізвище.

Після цього Джо Байден заговорив про Кетанджі Браун Джексон, чорношкіру жінку, яку він призначив до Верховного суду у 2022 році.

Деякі користувачі соцмереж поширили фрагмент цього інтерв’ю і невдовзі цей ролик став вірусним.

Однак не всі звинувачують Байдена у забудькуватості.

"Я думаю, що люди неправильно сприймають цей кліп. Якщо уважно прислухатися, Байден ніби каже "міністр оборони, чорна людина", а контекст полягає в тому, що він перераховує своїх темношкірих призначенців", – написав один із коментаторів у Twitter.

Байден сплутав Зеленського з Путіним

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден, передаючи слово на сцені президентові України Володимиру Зеленському, помилково назвав його "Путіним". Це сталося під час виступу американського лідера на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні. Американський лідер одразу усвідомив помилку і виправився.

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