Чорний день Пакистану: понад 40 людей згоріли в автобусі, 10 дітей потонули під час прогулянки на човні

Щонайменше 51 людина загинула в двох різних транспортних аваріях у Пакистані.

У неділю, 29 січня, на південному заході Пакистану пасажирський автобус, повний людей, упав з мосту і загорівся. За попередньою інформацією, в аварії загинула 41 людина. Того ж дня щонайменше 10 дітей потонули після того, як екскурсійний човен перекинувся на озері.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Пасажирський автобус прямував зі столиці провінції Белуджистан Кветти до південного міста Карачі. Причиною аварії, під час якої автобус злетів із мосту, упав та загорівся, називають ймовірне перевищення швидкості водієм, який також міг заснути під час поїздки.

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З обгорілого автобуса дістали тіла 40 загиблих разом із трьома пораненими, один з яких згодом помер у лікарні. Інші двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Ще одна трагедія трагічна аварія сталася того ж дня на озері Танда в провінції Хайбер-Пахтунхва. Пів сотні учні місцевої релігійної школи зібралися тут на пікнік, 25-30 з них вирішили прогулятися на екскурсійному човні, попри те, що водойма була закритою.

Човен перекинувся, десятеро школярів віком від 7 до 14 років потонули. Ще 9 дітей вважаються зниклими безвісти, озеро обстежують водолази. 11 школярів вдалося врятувати, шестеро з них перебувають в лікарні у важкому стані.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan Tanda Baraj Gölü'nde bir bot alabora oldu. Yaşanan olayda, 10 çocuk hayatını kaybetti. pic.twitter.com/4tDDDEtPki — Bergama (@Bergamacom) January 29, 2023

Аварії суден зі смертельними наслідками в Пакистані поширені. Перевантажені судна в поганому технічному стані часто втрачають рівновагу, через що пасажири падають у воду.

Багато пакистанців не вміють плавати, особливо жінки, яким забороняють це робити через консервативні звичаї їхньої країни. До того ж мокрий одяг, що покриває жінок з голови до п’ят, одразу тягне їх на дно.

Влада розслідує обидві аварії.

Нагадаємо, раніше у Перу впав у прірву впав пасажирський автобус, у салоні якого було 60 пасажирів. Щонайменше 25 людини загинули.

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