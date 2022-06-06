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"Чорногорії варто задуматися": Подоляк - про погрози Кремля завдати миттєвого ядерного удару

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"Чорногорії варто задуматися": Подоляк - про погрози Кремля завдати миттєвого ядерного удару

Фото: pixabay.com

Після того, як Чорногорія не пропустила літак голови Міністертсва закордонних справ РФ МЗС Сергія Лаврова, генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пригрозив завдати удару ракетою "Сармат". Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що після погроз РФ Чорногорії варто задуматися, чи надавати росіянам прихисток їхнього капіталу. 

Окрім цього, у Кремлі погрожують миттєвим ядерним ударом по Болгарії та Північній Македонії, оскільки ці країни також закрили повітряний простір для літака Лаврова. 

Свій допис радник голови ОП залишив на сторінці у Twitter.

"Черговий ядерний удар обіцяють у Росії. Цього разу – Чорногорії за не пропуск літака Лаврова та зраду "спільної історії". Спільна історія Росії та Чорногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі, чи яхти в місцевих маринах? Країнам, які дають прихисток російському капіталу, є про що подумати", – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, у неділю, 5 червня, три балканські країни: Болгарія, Північна Македонія і Чорногорія, "закрили своє небо" для літака міністра закордонних справ країни-ізгоя РФ Сергія Лаврова, який повинен прилетіти з візитом до Сербії.

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