Чорноморський флот "не запросили": в РФ почалися масштабні військово-морські навчання

ВМФ Росії розпочав планові навчання в операційних зонах Каспійської флотилії та трьох своїх флотів, крім Чорноморського.
Росія розпочала великі багатоденні військово-морські навчання у вівторок, 30 липня, які пройдуть одночасно у Тихому океані, в Арктиці, а також на Балтійському та Каспійському морях. Чорноморський флот участі у навчаннях не братиме, адже він задіяний у війні з Україною, у якій вже зазнав значних втрат.
Про це повідомило DW з посиланням на міністерство оборони РФ.
У цьому черговому "брязканні зброєю" держави-агресора беруть участь понад 20 тисяч військових та цивільного персоналу у складі ВМФ, морської авіації та берегових сил. Крім того, до участі у маневрах залучені:
- близько 300 кораблів, катерів, підводних човнів та суден забезпечення;
- до 50 літаків та гелікоптерів морського базування;
- понад 200 одиниць військової та спеціальної техніки.
У програмі багатоденних навчань заплановано понад 300 бойових вправ із практичним застосуванням зброї. Зокрема росіяни влаштують зенітні та артилерійські стрільби по надводних, підводних та повітряних цілях.
Зазначається, що головна мета навчань – перевірка готовності командування та особового складу до виконання бойових завдань.
Нагадаємо, РФ розпочала навчання з використання пускових установок ядерних ракет. У рамках навчань ракетні війська проведуть переміщення, розгортання та маскування мобільних ракетних установок "Ярс".
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