Чорноморський флот "не запросили": в РФ почалися масштабні військово-морські навчання

ВМФ Росії розпочав планові навчання в операційних зонах Каспійської флотилії та трьох своїх флотів, крім Чорноморського.

Росія розпочала великі багатоденні військово-морські навчання у вівторок, 30 липня, які пройдуть одночасно у Тихому океані, в Арктиці, а також на Балтійському та Каспійському морях. Чорноморський флот участі у навчаннях не братиме, адже він задіяний у війні з Україною, у якій вже зазнав значних втрат.

Про це повідомило DW з посиланням на міністерство оборони РФ.

У цьому черговому "брязканні зброєю" держави-агресора беруть участь понад 20 тисяч військових та цивільного персоналу у складі ВМФ, морської авіації та берегових сил. Крім того, до участі у маневрах залучені:

близько 300 кораблів, катерів, підводних човнів та суден забезпечення;

до 50 літаків та гелікоптерів морського базування;

понад 200 одиниць військової та спеціальної техніки.

У програмі багатоденних навчань заплановано понад 300 бойових вправ із практичним застосуванням зброї. Зокрема росіяни влаштують зенітні та артилерійські стрільби по надводних, підводних та повітряних цілях.

Зазначається, що головна мета навчань – перевірка готовності командування та особового складу до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, РФ розпочала навчання з використання пускових установок ядерних ракет. У рамках навчань ракетні війська проведуть переміщення, розгортання та маскування мобільних ракетних установок "Ярс".

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