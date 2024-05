Чотири дні у могилі: похованого живцем 62-річного чоловіка дивом врятували – відео

У Молдові врятували похованого живцем 62-річного чоловіка, який пролежав у могилі чотири дні.

Про це повідомляє Need To Know.

Жах з'ясувався лише після розслідування смерті 74-річної жінки, яку в понеділок, 13 травня, знайшов у власному будинку її родич. На місце події прибули судово-медичні експерти, які встановили, що вона померла внаслідок численних поранень.

Пізніше того ж дня 18-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, був заарештований у своєму будинку в тому ж селі Устя. Під час допиту хлопець давав плутані і суперечливі свідчення.

Коли поліція обшукувала його будинок у пошуках доказів, офіцери почули неподалік крики про допомогу. Вони пішли на шум і зрозуміли, що він доноситься з-під землі. Правоохоронці почали копати і знайшли вхід до імпровізованої могили.

На відеозаписах, опублікованих поліцією, видно, як чоловіка витягують назовні. Він був притомний і мав рану на шиї.

Чоловік розповів поліції, що в суботу, 11 травня, вони з підлітком випивали разом, коли між ними виникла суперечка. Потім хлопець нібито поранив його, замкнув у підвалі і засипав вхід землею.

Правоохоронці вважають, що юнак імовірно вбив літню жінку в ніч проти неділі, 12 травня, або вранці в понеділок. Він був взятий під варту, оскільки поліція і прокуратура продовжують розслідувати його справу за фактом вбивства і замаху на вбивство.

Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення. Врятований чоловік перебуває на лікуванні в лікарні.

Один з місцевих мешканців розповів про загиблу жертву: "Вона була дуже порядною жінкою, ні в кого ніколи не було з нею проблем".

