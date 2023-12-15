Чотиримісячну дитину, викинуту з будинку смерчем, знайшли живою на дереві (фото)

У США чотиримісячний хлопчик, якого потужний торнадо викинув з пересувного будинку своєї сім'ї, був виявлений живим на дереві, що впало.

Про це пише Metro.

Батько немовляти спробував схопити візок, коли торнадо обрушився на їхній будинок у Кларксвіллі, штат Теннессі, і зірвав дах, але його теж засмоктало.

Його дівчина Сідні Мур розповіла: "Він увесь час тримав візочок, і вони ходили кругами, а потім їх жбурнуло".

Дитину викинуло торнадо на дерево / Фото: GoFundMe

У той же час в іншій кімнаті Сідні стрибнула на свого старшого сина, але стіни впали, і вони опинилися в пастці внизу. Їй вдалося звільнити їх з-під завалів, і вони 10 хвилин шукали немовля під зливою.

"Я була майже впевнена, що він мертвий, і ми його не знайдемо", - сказала Сідні.

Хлопчик зі своїм старшим братиком / Фото: GoFundMe

Але малюка знайшли на дереві.

"Він тут, і це з Божої милості", — сказала матір.

Сестра Сідней, Кейтлін Мур, написала на сторінці GoFundMe: "Нам кажуть, що він мав такий вигляд, ніби його обережно поклали на дерево. Мов ангел благополучно провів його до цього місця".

Кейтлін розповіла, що торнадо, який розірвав їхній трейлер на Біглен-роуд у суботу, "підхопив їх, кинув, знову підняв, а потім закінчився".

Вона додала: "Господи, чотиримісячній дитині довелося заклеїти вухо через поріз".

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Наречений Сідні зламав руку і плече, але, "на щастя, всі відбулися невеликими порізами та синцями", поділилася її сестра.

Сім'я втратила будинок, машину, дитяче харчування, підгузки, серветки та одяг, а також зникла одна з кішок. Їхня компанія з прокату розмістила їх у готелі на місяць.

Виживання сім'ї стало історією, яка надихає, під час трагічного шторму, внаслідок якого загинули шестеро людей у штаті.

Нагадаємо, хлопчик, який був зниклим безвісти протягом 6 років, вперше розповів свою історію. Він поділився нею із водієм вантажівки, який його підібрав.

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