Чотирирічний хлопчик дивом вижив після падіння з 16-го поверху, отримавши лише незначні травми

У Франції 4-річний хлопчик на ім'я Енцо дивом вижив після падіння з 43-метрової висоти зі своєї квартири на 16-му поверсі, отримавши лише подряпини.

Про це повідомляє Le Parisien.

Незвичайний випадок стався 26 травня у багатоповерховому житловому комплексі в Обервільє, центральна Франція. Енцо, хлопчик з діагнозом аутизм, був у своїй кімнаті, коли його батько, Джі, почув його плач. Як завжди, він поквапився перевірити сина і заспокоїти його, але коли він спробував увійти до кімнати хлопчика, то зрозумів, що двері замкнені. Такого раніше ніколи не траплялося, і батьки підозрюють, що хлопчик випадково замкнувся всередині, що спричинило у нього паніку. На той час, коли Джі вдалося виламати двері, плач Енцо припинився, і кімната здавалася порожньою. Побачивши відчинене вікно, чоловік з жахом зрозумів, що запізнився.

Вибігши на балкон і побачивши Енцо, який нерухомо лежав на вкритому брудом даху аптеки на першому поверсі, Джі вибіг з житлового будинку і видерся на дах аптеки, щоб дістатися туди. Побоюючись найгіршого, він був приголомшений, побачивши, що Енцо може самостійно пересуватися, а про падіння з 43-метрової висоти свідчить лише невелика подряпина на його нозі.

"Енцо міг рухатися", - розповів Джі французькій газеті. "Він був притомний, і я не бачив жодної крові. У нього була лише невелика подряпина на нозі".

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Батьки Енцо все ще турбувалися про внутрішні травми, тому викликали швидку допомогу. Хлопчика госпіталізували до лікарні Неккер, де він перебував під наглядом протягом семи днів. За цей час лікарі провели низку тестів, щоб переконатися, що він справді такий здоровий, яким здавався. За винятком невеликої кровотечі в нирках і легенях, яку хірурги швидко усунули, з хлопчиком все було гаразд. Ніхто не бачив нічого подібного.

Через сім днів Енцо виписали з лікарні і він повернувся до свого звичайного життя, ніби нічого не сталося. Його батьки приголомшені, як і медики, які його лікували. Він навіть зміг повернутися до дитячого садка в останній тиждень червня, і мав такий же здоровий вигляд, як і раніше.

"Він повернувся до нормального життя, все гаразд", - сказала Хелена, мама Енцо. "Я не була віруючою, але тепер я вірую!".

Як Енцо зміг не просто пережити падіння з 16-го поверху квартири своєї сім'ї, але й не отримати серйозних ушкоджень або травми голови, досі залишається загадкою. Дехто каже, що вкритий брудом дах аптеки дещо пом'якшив його приземлення, але лікарі переконані, що це більше пов'язано з його легким, гнучким тілом.

"У дітей більш сприятливий коефіцієнт еластичності кісток і суглобів", - розповіла докторка Вероніка Бург.

Нагадаємо, у джунглях знайшли жінку, яку на 40 днів прикували до дерева. Її врятував пастух, який проходив повз.

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