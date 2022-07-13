Чотиристороння зустріч щодо розблокування українського зерна у Стамбулі: названо перші підсумки

У середу, 13 липня, у Стамбулі завершилася зустріч делегацій України, Росії, Туреччини та ООН щодо розблокування зерна з українських портів.

Очільник ООН Антоніу Гутерріш вважає, що переговори щодо "зеленого коридору" мали позитивний результат.

Про це повідомляє Reuters.

Речник ООН Фархан Хак, коментуючи переговори, заявив про "позитивні рішення", однак, про що саме йдеться - поки не повідомив.

Як пише видання, дипломати говорять, що деталі обговорюваного плану щодо експорту зерна включають участь українських суден, які направляють зернові судна через портові води, які є заміновані країною-терористкою. При цьому Росія нібито погоджується на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина за підтримки ООН інспектує кораблі, щоб розвіяти домисли РФ щодо незаконної зброї.

Як підсумував перемовини міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, сторони домовились:

створити координаційний центр у Стамбулі,

провести повторну зустріч української та російської делегацій у Туреччині наступного тижня.

про спільний контроль у пунктах відправлення та прибуття.

Нагадаємо, у Стамбулі, Туреччина, відбулися перші переговори України та Росії з офіційними особами ООН і Туреччини. Делегації України, Росії, Туреччини та ООН обговорювали, як розблокувати експорт українського зерна з портів, зокрема з головного чорноморського порту Одеси.

Туреччина відпустила російське судно і дозволила росіянам викрасти українське зерно

Читайте також: