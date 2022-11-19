Чотирьох московських студентів Університету Айдахо знайшли зарізаними в їхніх ліжках

Це перше вбивство в місті Москов за останні п’ять років.

У США в місті Москов четверо студентів Університету Айдахо були знайдені зарізаними у своїх ліжках в орендованому будинку.

Про це повідомляє BBC.

Троє молодих жінок та молодий чоловік, ймовірно, спали, коли на них напали 13 листопада. Про це розповіла коронер округу Лейта Кеті Маббутт. Вона додала, що всі загиблі отримали по кілька ударів "досить великим ножем".

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Наразі поліція ще нікого не заарештувала, тож поліція в московському університетському містечку попередила, що вбивця все ще може становити загрозу.

Над розслідуванням працюють понад 25 слідчих за допомогою ФБР і поліції штату Айдахо.

Відомо, що вбиті жінки були сусідками по кімнаті. Це 21-річна Медісон Моген з Кер д'Ален (штат Айдахо), 21-річна Кейлі Гонсалес з Ратдрама (штат Айдахо) 20-річна і Ксана Кернодл з Пост-Фоллз (штат Айдахо). Щодо чоловіка, то 20-річний Ітан Чапін з Маунт-Вернона (штат Вашингтон) був хлопцем Кернодл.

Фото з соцмереж

Жертви були виявлені мертвими вдень 13 листопада. Ще двох людей у ​​будинку знайшли неушкодженими.

"Ми не можемо сказати, що для суспільства немає загрози. Ми все ще вважаємо, що це цілеспрямована атака. Але реальність така, що там все ще є людина, яка скоїла чотири дуже жахливі, жахливі злочини", – сказав начальник московської поліції Джеймс Фрай.

У коментарі журналістам коронер сказала: "Хтось мав бути дуже розлючений, щоб зарізати чотирьох людей до смерті".

Московське управління поліції повідомило, що у деяких жертв були оборонні поранення, додавши, що ознак сексуального насильства не було. Водночас у потерпілих чи в будинку нічого не було вкрадено, і не було жодних ознак насильницького проникнення.

Наразі. Тривають пошуки зброї, якою були вбиті студенти, досліджується вміст контейнерів поблизу, а місцеві підприємства зв’язуються, щоб з’ясувати, чи продавали вони нещодавно ніж із фіксованим лезом.

Фото з соцмереж

У поліції також розповіли, що четверо студентів пішли з дому в ніч проти 12 листопада. Пара вирушила на вечірку, а інші дві жінки – до бару в місті. Додому вони повернулися вранці наступного дня.

На записі камери відеоспостереження з вантажівки на головній вулиці міста Москов зафіксовано, як Гонсалес і Моген роблять фото на телефони та спілкуються з друзями, перш ніж замовити поїздку назад.

Зазначається, що в Москов не було жодного вбивства протягом останніх п’яти років.

Нагадаємо, у США двоє підлітків жорстоко вбили вчительку іспанської та залишили її тіло в місцевому парку. Усе через погану оцінку, яку отримали учні.

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