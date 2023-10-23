"Чотками по мордасах": в РПЦ назвали метод боротьби з хандрою і зневірою

Водночас у Російській православній церкві переконують, що в її храмах нікого чотками не б’ють.

Митрополит РПЦ Меркурій назвав рецепт виходу з нандри та зневіри – бити "чотками по мордасах" або відправити рубати дрова "замість лежання на дивані".

Про це священнослужитель сказав у одному з телеефірів російської пропаганди.

Ростовський митрополит Меркурій порадив, як вийти з хандри у разі життєвих негараздів. За його словами, одній людині достатньо сказати, що вона жива і все може виправити. Іншій людині слід зазначити, щоб припинила думати тільки про себе, а подбала про тих, хто поряд. Ще когось можна відправити колоти дрова замість лежання на дивані.

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"Іноді боролися старці і так: брали чотки – і по мордасах. Теж дуже добре від зневіри допомагає. Розумієте, вся ця зневіра, це сюсюкання – ми ж починаємо себе шкодувати…" – заявив Меркурій.

Водночас він додав – "якщо людині погано, з нею треба поговорити".

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Як заяву Меркурія прокоментували у єпархії

Прес-секретар голови Ростовської єпархії Ігор Петровський сказав російському виданню "Подъем", що митрополит начебто пожартував. Він також запевнив, що у храмах нікого чітками не б'ють.

"Чи могли ви собі уявити, що митрополит чітками по мордасах когось б'є і називає це духовним способом? Я розумію, у Середні віки дурники батогами били себе по спині, але це просто фігура мови, звичайний жарт", – переконує Петровський.

До слова, 19 жовтня Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Зокрема, до них входить УПЦ МП.

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