Чотири години боровся з хвилями: підліток врятував родину, яку віднесло в океан
Австралійський школяр врятував життя своїй матері та двом молодшим брату та сестрі, подолавши вплав чотири кілометри бурхливого океану, щоб викликати допомогу.
Біля узбережжя Західної Австралії звичайний сімейний відпочинок ледь не перетворився на трагедію. Загибелі жінки з двома дітьми в океані вдалося уникнути завдяки відчайдушній сміливості та рішучості її старшого сина — 13-річного Остіна Епплбі.
Видання The West Australian розповідає деталі героїчного вчинку підлітка.
Родина Епплбі вирішила поплавати на каяках та сапбордах перед від’їздом додому. Проте погода різко погіршилася: вітер та течія почали стрімко відносити жінку з трьома дітьми у відкритий океан. Спроби гребти проти стихії виявилися марними.
Найважче рішення матері
Джоан Епплбі, тримаючись за дошку з 12-річним сином та 8-річною донькою, зрозуміла, що шансів вижити усім разом немає. Вона ухвалила, за її словами, найстрашніше рішення в житті — наказала старшому сину Остіну плисти до берега по допомогу самому.
«Я боялася, що Остін не добереться… Коли сонце сіло, я думала, що щось пішло не так», — згадує жінка.
Боротьба за життя
Остін плив близько чотирьох годин. Спочатку він був на каяку, але той набрав води, тож хлопцю довелося його покинути. Згодом він скинув і рятувальний жилет, який заважав рухатися. Щоб не запанікувати, підліток чергував стилі плавання, час від часу відпочивав, тримаючись на воді на спині, і змушував себе думати про приємне.
«Я думав про своїх друзів зі школи… про паровозика Томаса, просто намагався тримати в голові найщасливіші речі. У мене є дівчина, і я думав про неї весь час», — розповів хлопець.
Діставшись берега, він спочатку впав від виснаження, але знайшов у собі сили, щоб піднятись, добігти до готелю і викликати рятувальників. У цей момент хлопець плакав, будучи впевненим, що його рідні вже загинули.
Дивовижний порятунок
Рятувальна операція залучила поліцію, волонтерів та гелікоптери. Родину знайшли вже у темряві — їх віднесло на 14 кілометрів від берега. Всі залишилися живими, отримавши лише переохолодження та м’язові болі.
Батько героя пізніше зізнався, що іронія долі полягає в тому, що незадовго до інциденту Остін провалив шкільний іспит з плавання. Наступного дня «двієчник» приїхав до школи в інвалідному візку через крепатуру, але в статусі справжнього героя.
