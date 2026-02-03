Чотири години боровся з хвилями: підліток врятував родину, яку віднесло в океан

Родину вдалося врятувати з океанської пастки завдяки героїчному вчинку 13-річного хлопця / © Pixabay

Реклама

Біля узбережжя Західної Австралії звичайний сімейний відпочинок ледь не перетворився на трагедію. Загибелі жінки з двома дітьми в океані вдалося уникнути завдяки відчайдушній сміливості та рішучості її старшого сина — 13-річного Остіна Епплбі.

Видання The West Australian розповідає деталі героїчного вчинку підлітка.

Родина Епплбі вирішила поплавати на каяках та сапбордах перед від’їздом додому. Проте погода різко погіршилася: вітер та течія почали стрімко відносити жінку з трьома дітьми у відкритий океан. Спроби гребти проти стихії виявилися марними.

Реклама

Найважче рішення матері

Джоан Епплбі, тримаючись за дошку з 12-річним сином та 8-річною донькою, зрозуміла, що шансів вижити усім разом немає. Вона ухвалила, за її словами, найстрашніше рішення в житті — наказала старшому сину Остіну плисти до берега по допомогу самому.

«Я боялася, що Остін не добереться… Коли сонце сіло, я думала, що щось пішло не так», — згадує жінка.

Боротьба за життя

Остін плив близько чотирьох годин. Спочатку він був на каяку, але той набрав води, тож хлопцю довелося його покинути. Згодом він скинув і рятувальний жилет, який заважав рухатися. Щоб не запанікувати, підліток чергував стилі плавання, час від часу відпочивав, тримаючись на воді на спині, і змушував себе думати про приємне.

«Я думав про своїх друзів зі школи… про паровозика Томаса, просто намагався тримати в голові найщасливіші речі. У мене є дівчина, і я думав про неї весь час», — розповів хлопець.

Реклама

Діставшись берега, він спочатку впав від виснаження, але знайшов у собі сили, щоб піднятись, добігти до готелю і викликати рятувальників. У цей момент хлопець плакав, будучи впевненим, що його рідні вже загинули.

Дивовижний порятунок

Рятувальна операція залучила поліцію, волонтерів та гелікоптери. Родину знайшли вже у темряві — їх віднесло на 14 кілометрів від берега. Всі залишилися живими, отримавши лише переохолодження та м’язові болі.

Батько героя пізніше зізнався, що іронія долі полягає в тому, що незадовго до інциденту Остін провалив шкільний іспит з плавання. Наступного дня «двієчник» приїхав до школи в інвалідному візку через крепатуру, але в статусі справжнього героя.

нагадаємо, журналіст Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку з охопленого полум’ям будинку у Білогородці на Київщині після атаки російського дрона. Він поділився своїми емоціями та закликав допомогти дитині та її сім’ї.