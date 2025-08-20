Чотири сценарії гарантій безпеки: як Захід планує захистити Україну

Військові НАТО / Ілюстративне фото / © Associated Press

Західні чиновники активно працюють над узгодженням плану безпекових гарантій для України, який би підтримала адміністрація Дональда Трампа. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволять стримати агресію Росії.

Про це пише The Times.

Головний фактор, що впливає на амбітність плану — рівень підтримки, яку готові надати Сполучені Штати, оскільки європейці побоюються ширшої війни без потужного стримування. Наразі сторони відійшли від ідеї розміщення на передовій великих військових контингентів, зосередившись на захисті з повітря, моря та тренуванні українських сил.

Нині обговорюються чотири можливі сценарії.

1. Тренування військ на території України

Згідно з цим планом, Велика Британія та Франція відправлять тисячі своїх військовослужбовців до України для тренування ЗСУ в безпечних західних регіонах, наприклад, поблизу Львова. Місією керуватиме координаційний центр у Києві, який очолить британський офіцер. Це дозволить ефективніше та швидше відновлювати українську армію, адже не потрібно буде відправляти бійців на навчання до Європи. Присутність європейських військових на українській землі стане потужним сигналом для Путіна.

У межах цього сценарію союзники також надаватимуть озброєння, здійснюватимуть повітряне патрулювання над українським небом для захисту та розмінування Чорного моря для убезпечення судноплавства. США у цьому сценарії могли б надавати авіаційну підтримку та розвідувальні дані.

2. Захист території з повітря

Цей сценарій є більш вірогідним, якщо США нададуть лише обмежені гарантії безпеки. Союзники зосередяться на патрулюванні повітряного простору України та моніторингу кордонів за допомогою дронів.

Якщо Росія порушить угоди, союзники зможуть запровадити нові санкції або навіть встановити безпольотну зону. Ключовим питанням залишається, чи зможуть західні літаки атакувати цілі на території Росії, якщо їх атакують.

3. Розширення захисту за статтею 5 НАТО

Цей варіант передбачає надання Україні «захисту, подібного до статті 5» НАТО. Хоча це не буде повноцінним членством, він може стати достатнім фактором стримування для Росії.

Стаття 5 передбачає, що напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх. Італія та деякі американські політики вже просувають цю ідею. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтримав такий план, зазначивши, що це має бути оформлено у вигляді договору, ратифікованого парламентами.

4. Укладення альянсу, подібного до японського

Американський держсекретар Марко Рубіо запропонував моделювати відносини з Україною за алгоритмом, який США мають з Японією або Південною Кореєю. Цей сценарій передбачає підписання двосторонньої угоди, яка зобов’язує США захищати Україну у разі нападу, а також дозволяє розміщення американських військових баз на її території.

США вже мають такі договори. Документ з Японією був підписаний 1960 року, а з Південною Кореєю ще раніше — 1953 року.

