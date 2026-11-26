Росія / © Associated Press

Реклама

Аналітики проєкту Russia Matters при Гарвардському університеті (США) проаналізували внутрішню стійкість російського режиму та рівень міжнародної ізоляції РФ і визначили чотири можливі сценарії розвитку країни до 2030 року. Серед них — збереження авторитарної системи під західними санкціями, російська перемога у війні проти України з подальшим послабленням ізоляції, стратегічна поразка Москви та поступова ерозія центральної влади.

Дослідження під назвою «Альтернативні сценарії розвитку Росії до 2030 року», опубліковане на сайті Russia Matters, оцінює, як різні варіанти майбутнього можуть вплинути на здатність Росії залишатися регіональною або глобальною державою.

Реклама

Автори побудували сценарії на основі двох ключових чинників: стійкості режиму та стратегічної ізоляції країни.

Реклама

У результаті вони виокремили чотири варіанти розвитку подій: «Обложена фортеця», «Новий Тільзит», «Хтось припустився фатальної помилки» та «Тятива, що рветься».

«Обложена фортеця»: Росія зберігає режим, попри санкції

Перший сценарій передбачає, що російський режим залишатиметься стійким, а міжнародна ізоляція країни — високою. Кремль збереже контроль над внутрішньою ситуацією завдяки силовим структурам, репресіям і домовленостям між лояльними елітами.

Водночас Москва продовжить переорієнтовувати економіку на незахідні ринки, насамперед на Китай, Індію та інші країни Глобального Півдня. Санкції обмежуватимуть доступ Росії до технологій, капіталу та сучасних виробничих ланцюгів, однак не призведуть до швидкого економічного чи військового краху.

За такого сценарію війна проти України може перетворитися на затяжне протистояння без вирішальної перемоги жодної зі сторін. Росія не досягне максималістських цілей, але продовжить витрачати ресурси на війну, використовуючи її як виправдання для посилення ролі силових структур усередині країни.

Реклама

За прогнозом аналітиків, ймовірність такого сценарію у 2026 році: 54-59%, у 2030 році: 37-42%.

«Новий Тільзит»: Росія перемагає Україну та виходить з ізоляції

Другий сценарій передбачає високу стійкість російського режиму та послаблення міжнародної ізоляції. Його основою є можливий успіх Росії на полі бою в Україні, який дозволить Москві нав’язати умови врегулювання та сформувати нову архітектуру безпеки для ослабленої Європи.

При цьому послаблення санкційного тиску відбудеться не через поступки Кремля, а внаслідок розколу західної коаліції, яка підтримувала обмеження проти Росії.

Такий розвиток подій зміцнить позиції російської влади та дозволить їй представити результат війни як перемогу. Водночас автори дослідження попереджають, що нав’язане силою врегулювання буде нестабільним, а впевненість Кремля у власній безкарності може підвищити ризик нової ескалації.

Реклама

За прогнозом аналітиків, ймовірність такого сценарію у 2026 році: 11-13%, у 2030 році: 16-19%.

«Хтось припустився фатальної помилки»: Росія зазнає стратегічної поразки

Третій сценарій передбачає низьку стійкість російського режиму на тлі збереження високої міжнародної ізоляції. Його ключова передумова — очевидна стратегічна поразка Росії у війні проти України, яка поставить під сумнів саме обґрунтування російського вторгнення.

Невдача на фронті може спровокувати розкол серед російських еліт, які намагатимуться перекласти відповідальність за провал одна на одну. Західні санкції при цьому не послабляться, а навпаки — стануть жорсткішими.

Однак автори не прогнозують автоматичного краху режиму. Навіть після стратегічної поразки Кремль може зберегти владу, але втратити головне джерело своєї легітимності. Такий період внутрішньої нестабільності може зробити Росію ще небезпечнішою, оскільки влада намагатиметься відновити свій авторитет і продемонструвати силу.

За прогнозом аналітиків, ймовірність такого сценарію у 2026 році: 9-11%, у 2030 році: 16-21%.

«Тятива, що рветься»: поступове ослаблення центральної влади

Четвертий сценарій передбачає одночасне послаблення російського режиму та зниження міжнародної ізоляції країни. Йдеться не про раптовий державний переворот чи революцію, а про поступову ерозію центральної влади, втрату керованості та поглиблення проблем у регіонах.

За такого розвитку подій Москва дедалі гірше контролюватиме ситуацію на периферії, а вплив федерального центру слабшатиме через внутрішні суперечності, економічні проблеми та втрату зацікавленості частини еліт у збереженні чинної системи.

Це може зменшити здатність Росії проводити масштабні зовнішні військові операції, проте створить інші загрози: зростання організованої злочинності, неконтрольовані транскордонні потоки, посилення впливу третіх держав і ризики, пов’язані з безпекою ядерної зброї та інших небезпечних матеріалів.

За прогнозом аналітиків, ймовірність такого сценарію у 2026 році: 20-24%, у 2030 році: 23-26%.

Окремо автори дослідження застерігають від сценарію катастрофічного краху Росії, який не включили до основної матриці чотирьох варіантів, оскільки він передбачає раптовий розрив державної безперервності.

Аналітики наголошують, що майбутнє Росії залежатиме передусім від того, наскільки довго режим зможе витримувати внутрішній тиск і наскільки послідовною залишатиметься міжнародна політика ізоляції Москви.

Водночас за будь-якого сценарію особливу увагу США та їхні союзники мають приділяти контролю над російським ядерним арсеналом, збереженню механізмів стримування та каналів кризового зв’язку.

Нагадаємо, раніше аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Андреас Умланд зазначив, що європейські держави повинні вже зараз готуватися до можливого сценарію розпаду Російської Федерації, ймовірність якого зростає в міру продовження війни проти України.

Новини партнерів

Новини партнерів