Мирні переговори Трампа: 4 сценарії розвитку ситуації в Україні від BILD

Після двох самітів щодо України на Алясці та у Вашингтоні шеф-редактор німецького видання BILD Пауль Ронцхаймер окреслив чотири можливі сценарії розвитку конфлікту, включно з продовженням війни, мирними ініціативами, новими санкціями та постачанням Україні сучасного озброєння.

Про це повідомляє BILD.

За словами радника президента України, наразі найімовірнішим є сценарій продовження війни, оскільки Росія не демонструє готовності до серйозних переговорів. «Ми не побачили жодної готовності Росії серйозно вести переговори, що має змінитися?», — зазначив він за підсумками двох самітів. Європейські урядові інсайдери також вважають цей сценарій найбільш реалістичним.

Другий сценарій — мирне врегулювання за участю президента США Дональда Трампа — наразі виглядає малоймовірним. Російська сторона не погодила жодну ініціативу Трампа і наполягає на включенні всього Донбасу до складу РФ. Один дипломат ЄС повідомив BILD: «Все, що ми чуємо від російської сторони, — це їхнє прагнення завоювати Донбас за будь-яку ціну, навіть якщо це триватиме ще роки». Через оборонні укріплення ЗСУ російська перемога в Донбасі можлива лише після трьох-чотирьох років тяжких боїв з великими втратами. Лише у разі компромісу щодо Донбасу, наприклад замороження лінії фронту, мир стане реальним.

Третій сценарій передбачає застосування жорстких санкцій проти Росії з боку США. Дональд Трамп неодноразово погрожував введенням додаткових санкцій, включно з вторинними санкціями проти країн, які продовжують вести нафтово-газовий бізнес із РФ. Це могло б завдати серйозного удару по економіці Кремля, але також могло мати наслідки для економіки США. Інсайдер із оточення Трампа повідомив BamS: «Санкції все ще можливі, якщо Путін відмовиться від переговорів». Проте багато європейських спостерігачів сумніваються, що Трамп серйозно застосує такі заходи, нагадуючи його попередні відступи. Один європейський дипломат зауважив: «Якби Трамп хотів ввести санкції, він мав зробити це відразу після відмови Путіна від двосторонньої зустрічі з Зеленським». Здається, Трамп поки сподівається на проведення зустрічі.

Четвертий сценарій — постачання Україні нового озброєння у разі, якщо Росія не піде на поступки. Йдеться про дальнобійні ракети, фінансування яких можуть здійснити інші країни НАТО. Політолог Клаудія Майор зазначила: «Захід міг би надати українцям крилаті ракети і повідомити росіянам: кожні два тижні виходитиме з ладу черговий завод, поки ви не погодитеся на перемир’я». Україна також намагається чинити тиск власними засобами. Зокрема йдеться про нову ракету «Фламінго». Президент України Володимир Зеленський повідомив: «Це наразі наша найуспішніша ракета — вона може літати на 3000 кілометрів». За його словами, масове виробництво «Фламінго» може початися до кінця цього року або на початку наступного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для завершення війни вирішальну роль мають відігравати переговори між лідерами України та Росії, проте Москва робить усе, щоб вони не відбулися.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не планує брати участь у першій зустрічі Зеленського і Путіна, відзначивши, що між ними непрості стосунки.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч наразі не запланована через відсутність готового порядку денного.