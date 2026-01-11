- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 2 хв
Чотири танкери намагалися таємно покинути Венесуелу, але повернулися назад — Reuters
Кілька нафтових танкерів, що раніше залишили води Венесуели з вимкненими транспондерами, знову повернулися до країни на тлі жорстких обмежень з боку США.
Щонайменше чотири танкери, більшість з яких були завантажені нафтою, повернулися до вод Венесуели після того, як на початку січня вийшли з країни у «темному режимі» — з вимкненими транспондерами — на тлі блокади з боку США.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані державної нафтової компанії PDVSA та служби моніторингу TankerTrackers.com.
За даними агентства, минулого місяця флотилія з близько десятка завантажених суден, а також щонайменше трьох порожніх кораблів залишила води Венесуели, фактично ігноруючи ембарго, запроваджене президентом США Дональдом Трампом із середини грудня. Ці обмеження призвели до різкого скорочення експорту нафти з країни.
Зазначається, що одне із суден — супертанкер M Sophia під прапором Панами — цього тижня було перехоплено та затримано Сполученими Штатами під час повернення до Венесуели.
Інший танкер, Aframax Olina під прапором Сан-Томе і Принсіпі, також був перехоплений американською стороною, однак у п’ятницю його відпустили і дозволили повернутися до Венесуели, повідомили у PDVSA.
Ще три судна, які входили до складу цієї флотилії, — Merope під прапором Панами, Min Hang під прапором Островів Кука та Thalia III під прапором Панами — були зафіксовані TankerTrackers.com у водах Венесуели пізно ввечері у п’ятницю за допомогою супутникових знімків.
Також повідомляється, що у п’ятницю американська влада заявила про звільнення танкера Olina, який раніше мав назву Minerva M.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати продовжують морську блокаду Венесуели та перехоплюють судна, що намагаються вивезти нафту в обхід санкцій.
Ми раніше інформували, що Сенат США ухвалив резолюцію, яка забороняє президенту Дональду Трампу застосовувати військову силу проти Венесуели без дозволу Конгресу.