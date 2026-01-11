Танкер / © Associated Press

Реклама

Щонайменше чотири танкери, більшість з яких були завантажені нафтою, повернулися до вод Венесуели після того, як на початку січня вийшли з країни у «темному режимі» — з вимкненими транспондерами — на тлі блокади з боку США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані державної нафтової компанії PDVSA та служби моніторингу TankerTrackers.com.

За даними агентства, минулого місяця флотилія з близько десятка завантажених суден, а також щонайменше трьох порожніх кораблів залишила води Венесуели, фактично ігноруючи ембарго, запроваджене президентом США Дональдом Трампом із середини грудня. Ці обмеження призвели до різкого скорочення експорту нафти з країни.

Реклама

Зазначається, що одне із суден — супертанкер M Sophia під прапором Панами — цього тижня було перехоплено та затримано Сполученими Штатами під час повернення до Венесуели.

Інший танкер, Aframax Olina під прапором Сан-Томе і Принсіпі, також був перехоплений американською стороною, однак у п’ятницю його відпустили і дозволили повернутися до Венесуели, повідомили у PDVSA.

Ще три судна, які входили до складу цієї флотилії, — Merope під прапором Панами, Min Hang під прапором Островів Кука та Thalia III під прапором Панами — були зафіксовані TankerTrackers.com у водах Венесуели пізно ввечері у п’ятницю за допомогою супутникових знімків.

Також повідомляється, що у п’ятницю американська влада заявила про звільнення танкера Olina, який раніше мав назву Minerva M.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати продовжують морську блокаду Венесуели та перехоплюють судна, що намагаються вивезти нафту в обхід санкцій.

Ми раніше інформували, що Сенат США ухвалив резолюцію, яка забороняє президенту Дональду Трампу застосовувати військову силу проти Венесуели без дозволу Конгресу.