Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін поки що відмовляється зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським для обговорення умов припинення повномасштабної війни. Водночас у світу є механізми впливу, які можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках Олександр Левченко.

На його думку, одним із ключових факторів тиску на Росію є ініціатива президента США Дональда Трампа. Він оголосив, що у разі відсутності перемир’я протягом 50 днів США введуть 100-відсоткові мита на торгівлю з країнами, які продовжують купувати російські енергоносії. Насамперед ідеться про Китай, Індію та Бразилію.

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«При американських митах у 100% на товари з Китаю, Індії та Бразилії вони навряд чи зможуть бути конкурентоспроможними на ринку США. Така ініціатива — це підштовхування цих країн до того, щоб вони, своєю чергою, підштовхували Росію до припинення вогню, після чого можна буде домовлятися про формат мирних переговорів», — пояснив Левченко.

Дипломат наголосив, що Україна готова до припинення вогню й до діалогу на найвищому рівні, але з боку Кремля немає жодних сигналів щодо такої зустрічі.

«Ми не бачимо жодних сигналів від Путіна з цього приводу. Що може спонукати його до такої зустрічі? По-перше, якщо наступ російської армії на фронті остаточно провалиться. По-друге, якщо найближчим часом Україна почне отримувати дуже серйозне західне озброєння. По-третє, коли почне діяти прийнятий 18-й пакет санкцій проти РФ — це вже дуже серйозні європейські обмеження», — зазначив він.

Водночас Левченко впевнений, що Путін не погодиться на зустріч із Зеленським у межах відведених 50 днів. Більше того — Кремль продовжить військову агресію.

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«І Трамп повинен враховувати ці моменти. Нам-то зрозуміло, хто такий Путін. Це диктатор, це ненадійна і агресивна людина, яка становить небезпеку не тільки для України, але і для світової спільноти, особливо для наших сусідніх країн, з його божевільними ідеями відновлення СРСР, Російської імперії», — наголосив дипломат.

За його словами, поведінка російського президента значною мірою залежить від реакції міжнародної спільноти, зокрема США, Європи та НАТО. Якщо Захід виявлятиме твердість і рішучість, Кремль буде змушений коригувати свою політику.

«Путін поводиться так, як йому іноді навіть дозволяють поводитися. Якщо НАТО, Сполучені Штати Америки, Європа будуть жорстко припиняти його агресію, то кремлівський диктатор змінить свою риторику і головне — дії, зокрема, щодо обстрілів мирного населення України», — заявив Левченко.

Він також зауважив, що військова складова — лише одна з трьох у сучасній війні. Не менш важливими є економічний та інформаційно-політичний фронти.

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«Щодо економічної складової, подивимося, як поведеться економіка Росії після нових європейських санкцій. Росіяни заявляють, що санкції нібито сприяють розвитку їхньої економіки. Але очевидно, що жорсткі санкції можуть призвести до економічного паралічу. А якщо немає грошей на фінансування війни, то і російська армія буде паралізована на фронті. І ми тоді скористаємося цією ситуацією», — наголосив він.

Говорячи про інформаційно-політичну складову, дипломат підкреслив, що Путін не зможе довго ігнорувати реакцію світу на свої дії.

«Інформаційно-політична складова — це як те, що відбувається, сприймається в світі, як світ сприймає дії Путіна. Так, на якомусь етапі він може це ігнорувати. Але інформаційно-політичний етап може дуже серйозно зіграти проти Росії. Це серйозний фактор», — підсумував Левченко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останнім часом формує нову лінію щодо Кремля та висунув РФ 50-денний термін для укладення угоди про мир. Інакше вдарить санкціями. Наразі немає причин, через які американський лідер може змінити свою думку.

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Американський сенатор від республіканців Ліндсі Грем вважає, що санкції проти РФ, ухвалені ЄС, можуть змусити диктатора Володимира Путіна сісти на стіл переговорів. Особливо привітав він пункт, що знижує цінову межу на закупівлю російської нафти з $60 до $47,60 за барель.