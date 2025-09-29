Чотирирічний хлопчик безслідно зник зі старого маєтку

Дитина / © unsplash.com

Чотирирічний хлопчик на ім’я Август, якого в родині називають Гас, зник безслідно з віддаленого маєтку неподалік міста Юнта, що у північній частині штату Південна Австралія.

Про це пише видання Daily Mail.

За словами поліції, дитина має довге кучеряве світле волосся. На момент зникнення хлопчик був у сірому капелюсі від сонця, блакитній довгій сорочці з малюнком Міньйона на грудях, світлих сірих штанах та черевиках.

Рятувальна операція триває вже кілька днів. До пошуків залучили поліцейських, волонтерів ДСНС, квадроцикли, мотоцикли, безпілотники та інфрачервоні камери для нічних обстежень. Пошукову зону розширили — наразі обстежують територію радіусом у 2,5 км від місця, де востаннє бачили Августа.

У понеділок до робіт залучили спеціальний підрозділ з водних операцій, аби перевірити найближчі водойми, зокрема дамби та резервуари для води.

Метеорологи попереджають, що у районі Юнти очікується спека до +29°C та сильні пориви вітру. Увечері можливі сухі грози — блискавки без опадів, що створює додаткові ризики для рятувальників.

Поліція Південної Австралії зазначає, що на прохання родини фото хлопчика поки не оприлюднюють.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні розшукують 2243 дитини, які вважаються зниклими безвісти.