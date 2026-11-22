Катастрофа на воді в Нігерії / © AP

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Щонайменше 24 людини загинули внаслідок аварії пасажирського човна на півдні Нігерії. Про трагедію в суботу повідомили представники місцевих екстрених служб.

Про це повідомляє AP.

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На півдні Нігерії перекинувся човен із людьми: загинули щонайменше 24 особи

За словами речника Національного агентства з управління надзвичайними ситуаціями Нігерії Манзо Езекі, інцидент стався у п’ятницю в штаті Баєлса.

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Судно перевозило людей з однієї громади до іншої на похоронну церемонію, коли раптово пішло на дно.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває, проте в агентстві не уточнюють, скільки саме людей вважаються зниклими безвісти.

Речник поліцїі Муса Мохаммед у п’ятницю зазначив, що рятувальникам вдалося витягти з води 24 вцілілих пасажирів — усі вони звернулися по медичну допомогу. Точну кількість людей, які перебували на борту в момент катастрофи, влада досі не називає.

За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність судна. Пасажири просили керманича скерувати човен до берега, однак той, за попередньою інформацією, відмовився це зробити. Після катастрофи керманич утік із місця події, натомість управителя судна правоохоронці вже затримали.

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В уряді штату закликали перевізників та пасажирів суворо дотримуватися правил безпеки на воді.

«Перевантаження, перевищення швидкості, нерозсудливість та поїздки без рятувальних жилетів мають припинитися. Жодна подорож не варта людського життя», — заявила комісарка з питань інформації штату Баєлса Ебіувоу Коку-Обіяй.

У Нігерії такі катастрофи на воді трапляються доволі часто. Через слабкий контроль за дотриманням норм безпеки у країні нерідко використовують несправні судна, на яких бракує рятувальних жилетів.

ДТП: останні новини

Нагадаємо, у Шептицькому районі на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю Mercedes-Benz ML 350 та Audi Q5. За даними поліції, 43-річний мешканець Шептицького за кермом Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем, яким керував 29-річний житель Радехова.

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Унаслідок аварії чотирирічна пасажирка Audi дістала тяжкі тілесні ушкодження, медикам не вдалося врятувати дитину.

Водія Mercedes-Benz затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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