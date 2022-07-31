Чубайс потрапив у реанімацію з рідкісним захворюванням: ЗМІ пишуть про людей у хімзахисті у його кімнаті

Колишнього соратника Путіна госпіталізовано в одну з європейських клінік з діагнозом синдром Гійєна-Барре.

Колишній віце-прем'єр Росії Анатолій Чубайс потрапив до реанімації однієї з європейських клінік.

Про це в Telegram повідомила Ксенія Собчак із посиланням на дружину Чубайса – кінорежисера Авдотью Смирнову.

"Ось коментар особисто Анатолія Борисовича: "Я госпіталізований до однієї з європейських клінік з діагнозом синдрому Гійєна-Барре. Стан середньої важкості, стабільний", – написала Собчак.

Telegram-канал "Обережно новини", який пов'язують із Собчаком, пише, що кімнату де перебував Чубайс, коли відчув себе погано, обстежили фахівці у костюмах хімічного захисту. А співробітники поліції опитували всіх свідків.

Синдром Гійєна-Барре – рідкісний стан, у якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Її ушкодження призводить до того, що хворий частково втрачає контроль над м'язами у кінцівках.

Нагадаємо, що наприкінці березня Анатолій Чубайс пішов з посади спеціального представника президента Росії у зв'язках з міжнародними організаціями та виїхав із РФ. За інформацією Вloomberg, він пояснив від'їзд незгодою з війною в Україні.

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