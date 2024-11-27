"Чудодійне лікування безпліддя" в Нігерії: жінок переконували у вагітності і давали чужих немовлят

У Нігерії викрили шахрайську клініку з лікування безпліддя, де жінкам вводили невідомі препарати і переконували їх у тому, що вони вагітні, а потім давали чужих дітей.

Про це повідомило видання BBC.

Шахраї, видаючи себе за медичних працівників, пропонували "чудодійне лікування" безпліддя. Жінки, які зверталися до цієї клініки, не знали, що саме вводять їм, але відчували зміни в тілі, зокрема "роздуття" живота.

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Іноді "вагітність" тривала до 15 місяців, і коли настав час "пологів", жінкам заявляли, що пологи почнуться лише після застосування дорогих препаратів, за який необхідно було доплатити. Після "пологів" жінки прокидалися з розрізами на животі.

Для завершення цієї схеми необхідні були новонароджені діти, і шахраї шукали жінок у відчаї, зокрема вагітних, з пропозицією продати дитину за 470 доларів. У лютому 2024 року влада провела рейд у клініці в штаті Анамбра, де виявили вагітних жінок, яких тримали проти їх волі, деяким було лише 17 років. За жінок словами, їх обманом змусили піти туди, не знаючи, що їхніх дітей продадуть клієнтам шахраїв.

Нагадаємо, жінка спантеличила заявою, що її донька завагітніла, одягнувши куплену в Інтернеті білизну.

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