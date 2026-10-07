"Чули крики "Допоможіть!": у школі сталась кривава різанина, є багато поранених

У польській школі сталась різанина. Фото: Miasto Ostrołęka/Facebook

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У Польщі в середу, 7 жовтня, у Комплексі професійних шкіл № 4 в Остроленці один із учнів напав на інших осіб із ножем. Відомо про 7 потерпілих.

Про це пише польське видання wprost.pl.

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За даними ЗМІ, молодик нібито пересувався по школі з ножем. У якийсь момент стався напад, і в коридорах почали лунати крики про допомогу.

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«Чулися крики: "допоможіть", "поліція", "викличте поліцію"», — розповів один зі свідків події.

З наявної на цей момент інформації випливає, що поранено щонайменше сімох осіб. Більшість постраждалих — учні. Травми дістала також одна з вчительок. Дві особи, як повідомляється, дістали настільки серйозні травми, що їхній стан оцінюється як важкий.

Після інциденту на місце події були направлено служби екстреної допомоги та поліцію. Протягом певного часу тривали заходи, спрямовані на забезпечення безпеки території та надання допомоги постраждалим.

Підозрюваного у скоєнні нападу затримано. Підозрюваним є 19-річний Якуб З., найімовірніше, учень навчального закладу, в якому стався напад. Мотиви його дій поки що залишаються невідомими.

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«Хлопець, імовірно 19 років, прийшов до школи з небезпечним знаряддям і напав на кількох осіб. Ці особи дістали поранення. На місці події проводяться медичні заходи та заходи, пов’язані з встановленням особи та затриманням цього нападника з ножем», — повідомила Ельжбета Лукасевич, речниця Окружної прокуратури в Остроленці.

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