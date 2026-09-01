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У Празі мешканці будинку роками скаржаться на 62-річного сусіда, через поведінку якого неодноразово викликали поліцію та медиків. За даними правоохоронців, від 2024 року їм довелося втручатися у цю ситуацію вже десять разів.

Про це повідомляє чеське видання Czechia Online.

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Останній інцидент стався 21 серпня на вулиці Августинова. За інформацією видання Novinky, поліцію викликали через порушення громадського порядку, правил співжиття та невиконання вимог правоохоронців.

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Поліцейський речник Ян Данєк підтвердив, що чоловік має психічні проблеми. Під час подібних інцидентів на місце також викликають медиків. Після огляду вони можуть ухвалити рішення про доправлення чоловіка до психіатричного закладу.

Сусіди розповідають про небезпечні інциденти

Мешканці будинку стверджують, що ситуація триває роками та часом стає небезпечною. За їхніми словами, з вікон квартири на шостому поверсі раніше летіли різні предмети. Одна з мешканок розповіла, що одного разу телевізор упав приблизно за метр від людини.

Водночас ці епізоди ґрунтуються на свідченнях сусідів і окремо не були підтверджені поліцією.

Сусіди переживають за 80-річну матір чоловіка

Окреме занепокоєння мешканців викликає літня мати 62-річного чоловіка. 80-річна жінка живе разом із сином.

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Одна із сусідок заявила Novinky, що раніше бачила жінку із синцями та чула, як вона кликала на допомогу. За її словами, син також міг зачиняти матір у квартирі.

Однак це також лише свідчення мешканців будинку. У доступній інформації поліції немає підтвердження того, що чоловікові висували звинувачення у насильстві щодо матері.

Чому чоловіка не можуть просто залишити у психлікарні

Ситуацію ускладнює чеське законодавство. Сам факт психічного розладу не є достатньою підставою для того, щоб безстроково утримувати людину в психіатричній лікарні без її згоди.

Відповідно до § 38 закону № 372/2011 про медичні послуги, примусова госпіталізація можлива, якщо людина безпосередньо та серйозно загрожує собі або іншим, має ознаки психічного розладу чи перебуває під впливом психоактивних речовин, а небезпеку неможливо усунути іншим, менш обмежувальним способом.

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Верховний суд Чехії також наголошував, що самого діагнозу недостатньо. Необхідна конкретна поведінка, яка свідчить про безпосередню та серйозну загрозу.

Тому рішення про госпіталізацію ухвалюється з урахуванням стану людини в конкретний момент. Подальше обмеження її свободи також передбачає юридичні гарантії та судовий контроль.

Поліція — психіатрія — повернення додому

Що саме відбувалося під час попередніх госпіталізацій чоловіка, на яких підставах його виписували та яке лікування йому призначали, публічно не повідомляється. Тому наразі немає підстав стверджувати, що медики або суд у цьому конкретному випадку діяли неправильно.

Водночас сусіди кажуть, що хотіли б бачити довгострокове рішення проблеми, а не повторення одного сценарію: виклик поліції — госпіталізація — повернення чоловіка додому.

Останній підтверджений випадок стався 21 серпня. Поліцейські знову прибули до будинку, після чого чоловіка передали медикам.

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