Китай уперше заговорив про чуму в Росії і заявив про контакти з Москвою

Китай. / © Associated Press

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Китай уперше прокоментував повідомлення про ймовірний випадок легеневої чуми в Сибіру.

Про це повідомив речник МЗС Китаю Го Цзякунь, пише Bloomberg.

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На тлі занепокоєння щодо поширення інфекційних захворювань у Пекіні заявили, що підтримують зв’язок із Росією з цього питання.

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«Китай і Росія підтримують тісну комунікацію та співпрацю у сфері профілактики й контролю інфекційних захворювань, зокрема чуми», — відповів представник дипвідомства, відповідаючи на запитання, чи поінформувала Москва про інцидент.

Водночас видання наголошує, що понад місяць тому заклад в Іркутську завершив спільне з КНР випробування з реагування на надзвичайні ситуації щодо боротьби зі спалахами інфекційних захворювань. Російські та китайські учасники також обговорили, як моніторити та контролювати поширення захворювань у своїх прикордонних регіонах.

Чума в Росії — що відомо

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що в Іркутській області стався випадок смерті від чуми. В Іркутській області померла 28-річна лаборантка, яка могла заразитися після того, як під час роботи розбила пробірку зі збудником небезпечної інфекції. Її госпіталізували з тяжкою пневмонією, але за кілька днів вона померла.

Після її смерті влада Іркутської області вжила карантинних заходів — обмеження запровадили у кількох медичних закладах регіону. Втім, у Кремлі проблеми не бачать і навіть поспішили заспокоїти росіян та порадили довіряти «виключно офіційній інформації» від «Роспотребнадзора».

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Водночас ВООЗ б’є на сполох. Голова Тедрос Адханом Гебреєсус закликав Росію забезпечити повну прозорість щодо можливої загибелі лаборантки в Сибіру від легеневої чуми.

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