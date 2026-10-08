Чума в Росії: що відбувається зараз і чи є загроза нового спалаху

Чума в Росії

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У Росії досі немає офіційно підтвердженого спалаху чуми, однак смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутській області, карантин для близько 200 контактних осіб і суперечливі повідомлення російської влади привернули увагу ВООЗ та США.

За даними ABC News, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що поки не має достатньо інформації від Росії для повної оцінки ризику.

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Москва повідомила ВООЗ, що останнім часом у регіоні не реєстрували випадків чуми, а близько 200 людей, які могли контактувати із хворою, перебувають на карантині.

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Йдеться про 28-річну співробітницю Іркутського протичумного науково-дослідного інституту Дар’ю Шипілову. За повідомленнями російських ЗМІ, вона померла після розвитку тяжкої пневмонії. Частина медіа стверджувала, що причиною могла бути легенева чума і що перед хворобою в лабораторії нібито розбилася пробірка з небезпечним матеріалом. Російські чиновники це заперечують і заявляють, що жодної лабораторної аварії з небезпечними патогенами не зафіксували.

ВООЗ: повної картини досі немає

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що організація офіційно запросила у Росії додаткові дані відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил.

«Оскільки ми поки не маємо повної картини цієї події, ми не можемо провести всебічну оцінку ризиків», — заявив він.

ВООЗ просить надати інформацію про причину смерті, результати лабораторних тестів, відстеження контактів та інші обставини інциденту. У самій організації наголошують: достеменно невідомо, від чого саме померла співробітниця. Відомо лише, що у неї була пневмонія, а під час проведених досліджень конкретного збудника не виявили.

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Окремо ВООЗ перевіряє повідомлення про ще одного працівника з пневмонією невстановленої етіології. У медіа також з’являлися непідтверджені повідомлення про можливу другу смерть, однак офіційного підтвердження чуми немає.

США вимагають від Росії більше інформації

Ситуацію контролює і Вашингтон. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що інформація, яку надає Росія, залишається вкрай обмеженою.

«Можливо, там нічого немає. Можливо, це більше, ніж ми думали. Ми не знаємо», — сказав він.

Держдепартамент офіційно запросив у російської сторони додаткову інформацію. Президент США Дональд Трамп також заявив, що Вашингтон поки не вважає інцидент наслідком застосування біологічної зброї, однак не виключив можливості лабораторного витоку і пообіцяв з’ясувати більше.

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Що відбувається в Іркутській області

За повідомленнями ЗМІ, в ізоляції перебувають близько 189 людей: 114 — в одній лікарні, 63 — в іншій і ще 12 — у протичумному інституті. Також повідомлялося про закриття кількох медзакладів і скасування масових заходів. Російські чиновники водночас заявляють, що всі контакти померлої отримали негативні результати тестів на легеневу чуму.

Росспоживнагляд стверджує, що санітарно-епідеміологічна ситуація в Іркутській області залишається стабільною.

Чи є ризик масштабного спалаху

Наразі міжнародні організації не повідомляють про ознаки широкого поширення інфекції. Американські CDC заявили, що немає ознак масштабнішої загрози для США, хоча ситуацію продовжують відстежувати.

Чума спричиняється бактерією Yersinia pestis і може мати бубонну, легеневу або септичну форму. Захворювання лікується антибіотиками, особливо якщо терапію розпочати вчасно.

Незалежна група суперпрогнозистів Sentinel Global Risks Watch оцінює ймовірність того, що протягом найближчих 12 місяців у світі від чуми помре понад тисяча людей, лише у 0,7%. Вони пояснюють це відсутністю підтверджених нових випадків, швидкою ізоляцією контактів і тим, що типові спалахи чуми зазвичай можна стримати антибіотиками. Водночас експерти наголошують, що інцидент усе одно заслуговує на увагу через можливі ризики лабораторних витоків і питання біобезпеки.

Тож станом на зараз говорити про підтверджений спалах чуми в Росії або загрозу пандемії підстав немає. Головна проблема — брак прозорої та повної інформації від російської сторони, через що ВООЗ поки не може остаточно оцінити масштаб і природу інциденту.

Чума в РФ: що відомо про запити ВООЗ

Перші повідомлення у ЗМІ припускали, що в Іркутській області міг статися випадок легеневої чуми після ймовірного зараження в лабораторії.

Після запиту ВООЗ у межах Міжнародних медико-санітарних правил російські органи охорони здоров’я заявили, що останнім часом випадків чуми в регіоні не реєстрували.

У РФ також повідомили про проведення епідеміологічного розслідування та протиепідемічних заходів. Контактних осіб, за російською версією, взяли під медичне спостереження та протестували. У даних, переданих ВООЗ, стверджується, що небезпечних патогенів серед них не виявили, а спостереження вже завершили.

Водночас ВООЗ продовжує контактувати з російською стороною та запросила додаткову інформацію. Організація хоче з’ясувати причину тяжкої пневмонії, встановити збудник, через який запроваджували заходи громадського здоров’я, а також перевірити повідомлення про ще одного співробітника з пневмонією невстановленого походження.

«Своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил має важливе значення для з’ясування суперечливих повідомлень і проведення точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров’я», — наголосив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус.

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