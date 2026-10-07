- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2184
- Час на прочитання
- 2 хв
Чума в Росії: Трамп зробив заяву щодо біологічної зброї
Трамп готується терміново випитати у Путіна про чуму в Іркутську, але наразі запевняє, що загрози немає.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наразі не вважає чуму в Росії біологічною зброєю.
Про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.
Він сказав, що серед тем його розмови з Путіним, яка має відбутися найближчими годинами — обговорення проблеми легеневої чуми після смерті співробітниці російської протичумної лабораторії в Іркутську.
«Зараз ми ведемо дуже глибокі переговори», — сказав Трамп, додавши, що зможе звітувати про свою розмову з російським диктатором, «ймовірно», у четвер (8 жовтня).
На запитання журналіста, чи є чума d РФ біологічною зброєю, він відповів: «Ми так не думаємо. Скоро дізнаємося, але ми так не думаємо».
Щодо того, чи відчуває він аналогії від ситуації в Росії, як і від Китаю на початку пандемії Covid-19, американський президент відповів, що жодна з країн особливо нічого не сказала.
«Китай небагато говорив, і Росія теж небагато говорить», — додав він.
За словами Трампа, «росіяни стверджують, що ситуація повністю під контролем».
Тим часом Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомили в середу в соцмережі X, що їм «відомо про повідомлення щодо ймовірного випадку легеневої чуми в Іркутській області РФ, який призвів до летального результату, і вони уважно стежать за ситуацією».
Чума в Росії: останні новини
Раніше Дональд Трамп неочікувано запропонував Росії допомогу через спалах чуми.
Нагадаємо, що 25 вересня 28-річна працівниця науково-дослідного інституту з боротьби з чумою в Іркутській області Дар’я Шипілова розбила пробірку, яка містила збудник легеневої чуми. Її госпіталізували, проте згодом вона померла.
Після виявлення інфекції майже 200 людей, які могли контактувати з жінкою, взяли під медичний нагляд.
Загострення ситуації в Іркутській області держсекретар США Марко Рубіо вже порівняв зі спалахом коронавірусу в китайському Ухані.