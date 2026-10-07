Чума в Росії: Трамп зробив заяву щодо біологічної зброї

Нова біологічна зброя чи другий Covid? : що Трамп сказав про чуму в Іркутську / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наразі не вважає чуму в Росії біологічною зброєю.

Про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

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Він сказав, що серед тем його розмови з Путіним, яка має відбутися найближчими годинами — обговорення проблеми легеневої чуми після смерті співробітниці російської протичумної лабораторії в Іркутську.

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«Зараз ми ведемо дуже глибокі переговори», — сказав Трамп, додавши, що зможе звітувати про свою розмову з російським диктатором, «ймовірно», у четвер (8 жовтня).

На запитання журналіста, чи є чума d ​​РФ біологічною зброєю, він відповів: «Ми так не думаємо. Скоро дізнаємося, але ми так не думаємо».

Щодо того, чи відчуває він аналогії від ситуації в Росії, як і від Китаю на початку пандемії Covid-19, американський президент відповів, що жодна з країн особливо нічого не сказала.

«Китай небагато говорив, і Росія теж небагато говорить», — додав він.

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За словами Трампа, «росіяни стверджують, що ситуація повністю під контролем».

Тим часом Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомили в середу в соцмережі X, що їм «відомо про повідомлення щодо ймовірного випадку легеневої чуми в Іркутській області РФ, який призвів до летального результату, і вони уважно стежать за ситуацією».

Чума в Росії: останні новини

Раніше Дональд Трамп неочікувано запропонував Росії допомогу через спалах чуми.

Нагадаємо, що 25 вересня 28-річна працівниця науково-дослідного інституту з боротьби з чумою в Іркутській області Дар’я Шипілова розбила пробірку, яка містила збудник легеневої чуми. Її госпіталізували, проте згодом вона померла.

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Після виявлення інфекції майже 200 людей, які могли контактувати з жінкою, взяли під медичний нагляд.

Загострення ситуації в Іркутській області держсекретар США Марко Рубіо вже порівняв зі спалахом коронавірусу в китайському Ухані.

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