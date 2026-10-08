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Чума в Росії: у ВООЗ немає повної картини ситуації, Москва замовчує інформацію
ВООЗ вимагає термінових пояснень через другу жертву та смерть науковиці. У Москві мовчать.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що не має «повної картини» щодо ситуації з ймовірною чумою у Росії після смерті працівниці лабораторії.
Про це пише The Guardian.
«Ми ще не маємо повної картини цього випадку і не можемо провести повну оцінку ризиків. Своєчасний, повний та прозорий обмін інформацією є надзвичайно важливим для з’ясування суперечливих повідомлень та забезпечення точної оцінки потенційних ризиків для населення», — зазначив він.
Гебреїсус також зазначив, що ВООЗ звернулася до російської влади з проханням надати відповідь щодо повідомлень ЗМІ про другого співробітника лабораторії з пневмонією невідомої етіології. Організація чекає на відповідь від Москви.
Можливий спалах чуми в Росії — що відомо
Раніше російські ЗМІ повідомляли про смерть 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала у науково-дослідному інституті боротьби з чумою в Іркутській області. Шипілова могла розбити пробірку зі збудником легеневої чуми. 29 вересня її госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.
Водночас губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що у людей, які перебувають під наглядом, не виявили ознак захворювання, а результати проведених тестів були негативними.
На початку жовтня місцева влада перевела медичні стаціонари на закритий режим та ізолювала майже 200 людей, які могли контактувати з померлою.
Водночас російська влада намагалася не допустити поширення інформації про можливий спалах, а речник Кремля Дмитро Пєсков закликав населення «не вірити чуткам».
Згодом про епідеміологічну ситуацію в Росії почали писати західні медіа. Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно підтвердила, що отримала від російської влади інформацію про інцидент і почала оцінювати ризик поширення захворювання.
Також президент США Дональд Трамп запропонував Росії допомогу у зв’язку з чумою.
Що таке легенева чума
Легенева чума — це вкрай серйозна інфекція легень, яку часто називають найагресивнішою формою чуми.
Існують ще два типи чуми: бубонна, що вражає лімфатичні вузли, та септична, що вражає кров.
Легенева чума може розвинутися після первинного зараження одним із цих інших типів. Серед симптомів — задишка, біль у грудях і часто відхаркування крові.
Вважається, що саме легенева чума була основним різновидом хвороби під час так званої «Чорної смерті» — масштабної епідемії, що забрала життя мільйонів людей у Європі в XIV столітті.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, легенева форма чуми має дуже короткий інкубаційний період — іноді лише 24 години.
Експерти попереджають: якщо хворобу вчасно не діагностувати й не розпочати лікування, вона майже завжди призводить до летального результату.