У Санкт-Петербурзі росіянин у громадському транспорті почав чіплятися до темношкірої дівчини, називаючи її мавпою та видаючи якісь тваринні звуки.

За дівчину заступився один із пасажирів транспорту, проте це не допомогло.

Відповідне відео опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко у мережі 14 червня.

Дівчина розповіла, що після того, як за неї заступився сусідній пасажир, агресор дав їй пройти до іншого кінця автобуса.

"У результаті він знову повернувся до мене, сів навпроти і всю дорогу продовжував кричати: "Чунга-чанга! Мавпа! Хто людина? Ти людина, типу?" А люди, які сиділи поруч, ніяк не реагували, кожен сидів сам по собі", – розповіла дівчина.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Зауважимо, що цікаво, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявляв, що його країна ставить перед собою завдання повністю "викорінити нацизм" в Україні, який нібито зараз підтримують Англія та США.

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