Чутки навколо смерті Панеттьєрі: представник акторки зробив загадкову заяву про "складну історію"

Американська акторка Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Представник померлої акторки Гайден Панеттьєрі закликав громадськість не вірити пліткам щодо обставин трагедії. Він наголосив, що реальні обставини набагато складніші, ніж здається публіці.

Про це представник зірки розповів Us Weekly.

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Представник Панеттьєрі заявив, що після смерті акторки чимало людей, які не входили до її близького оточення, почали поширювати плітки та спекуляції щодо обставин трагедії.

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«Багато людей, які не були близькі до Гайден, використовують її смерть як можливість підживлювати плітки та спекуляції щодо ситуації, про яку вони дуже мало знали. Це глибока неповага до її пам’яті та до тих, хто знав і любив її та зараз переживає цю величезну втрату», — йдеться у заяві.

Водночас представник акторки звернувся до всіх, хто може мати важливу для слідства інформацію. Він закликав передавати такі відомості безпосередньо правоохоронцям, а не обговорювати їх у соцмережах.

«Якщо у вас є достовірна інформація, яка може бути корисною, будь ласка, зверніться до правоохоронних органів, а не до соціальних мереж, щоб публічно спекулювати на темі того, що ви не до кінця розумієте», — сказав він.

Представник Панеттьєрі також підкреслив, що публічні обговорення не відображають усієї складності ситуації. За його словами, близькі акторки продовжують співпрацювати зі слідством.

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«Ця історія — набагато складніша, ніж те, що зараз обговорюється публічно, і найближче оточення Гайден активно співпрацює зі слідством, щоб допомогти забезпечити встановлення правди та належне здійснення правосуддя», — наголошується в заяві.

Нагадаємо, до розслідування раптової смерті Панеттьєрі підключилося Управління боротьби з наркотиками США (DEA). Слідів насильства не виявлено, а от диспетчерські записи та знайдений на місці «Наркан» вказують на можливе передозування зірки. Офіційну причину смерті акторки назвуть після токсикологічної експертизи, а участь DEA допоможе перевірити походження виявлених медикаментів.

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