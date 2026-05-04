Чутки про можливий переворот у Кремлі можуть поширювати навмисно: експерт пояснив мету

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Росія навряд чи перебуває на межі державного перевороту, а хвиля повідомлень про страх Кремля перед змовою проти Володимира Путіна може бути частиною інформаційної або психологічної операції.

Про це пише аналітик Марк Галеотті у своїй колонці на The Spectator.

За його словами, останні повідомлення західних медіа з посиланням на анонімні європейські розвіддані видаються радше як спроба посіяти параною серед російської еліти, ніж як переконлива оцінка реальної ситуації в Москві.

Реклама

У таких публікаціях стверджується, що охорону Путіна нібито суттєво посилили не лише через загрозу українських дронових атак, а й через побоювання змови або спроби перевороту. Окремо згадують колишнього міністра оборони РФ, а нині секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу, якого начебто пов’язують з можливими ризиками через його вплив у військовому командуванні.

Галеотті не виключає, що заходи безпеки навколо Путіна справді могли посилити. Федеральна служба охорони традиційно працює з високим рівнем підозрілості, а російський диктатор може побоюватися прямої атаки з боку України.

Аналітик також припускає, що скорочення масштабу параду 9 травня у Москві могло бути пов’язане з бажанням не створювати надто очевидну ціль для удару.

Водночас версія про підготовку перевороту, на його думку, є значно менш правдоподібною.

Реклама

Чому переворот у РФ малоймовірний

Галеотті зазначає, що російська система безпеки спеціально вибудувана так, щоб мінімізувати ризик державного перевороту. Різні силові структури врівноважують одна одну, а Федеральна служба охорони складається з лояльних до Путіна людей і має можливість стежити практично за будь-ким.

Він нагадує, що заколот Євгена Пригожина 2023 року був радше бунтом, а не повноцінною спробою державного перевороту. Метою ватажка ПВК «Вагнер», за оцінкою аналітика, було не повалення Путіна, а тиск на нього через конфлікт із тодішнім військовим керівництвом.

Особливо непереконливою Галеотті називає версію про Шойгу як потенційного організатора перевороту. Після провалів російської армії на початку повномасштабної війни його жорстко критикували всередині військового середовища. Крім того, багатьох людей, пов’язаних із ним у Міноборони, звільнили, переслідували або відсторонили.

На думку аналітика, Шойгу навряд чи має достатній авторитет у вищому командуванні, щоб організувати переворот. До того ж будь-які такі спроби швидко потрапили б до поля зору військової контррозвідки ФСБ, яка фактично стежить за самими військовими.

Реклама

Навіщо тоді поширюють такі чутки

Галеотті припускає, що подібні повідомлення можуть мати кілька цілей. Одна з них — змусити Путіна підозріло ставитися до Шойгу, який вважається його давнім особистим знайомим. Інша — створити у російської еліти відчуття невизначеності та страху: якщо сьогодні підозрюють одного, завтра під ударом може опинитися будь-хто.

Він також застерігає, що на Заході є спокуса вірити в «чудесне» завершення війни — через переворот у Кремлі, крах російської економіки або раптове падіння режиму. Однак, за його словами, такі сценарії не варто сприймати як неминучі без переконливих доказів.

Аналітик не виключає, що частина цих повідомлень може бути свідомою дезінформацією у межах прихованої боротьби спецслужб. Її мета — не стільки описати реальний стан справ у Кремлі, скільки вплинути на поведінку російського керівництва та його оточення.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін від березня 2026 року перебуває у стані підвищеної тривоги через страх перед можливим замахом. У Кремлі побоюються внутрішньої змови, використання дронів політичними елітами та ймовірної дестабілізації з боку колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Реклама

Також повідомлялося, що в Росії рейтинг підтримки президента Володимира Путіна впав до 65,6 відсотка — найнижчого рівня від початку його військової кампанії. Водночас від початку року він знизився на 12,2%. Росіяни дедалі більше готові ставити під сумнів владу кремлівського диктатора.

Новини партнерів