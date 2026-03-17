Чутки про переворот у Кремлі: чи справді режим Путіна під загрозою

У Росії на тлі війни проти України та внутрішніх проблем знову заговорили про можливий «палацовий переворот» проти Володимира Путіна. Останні події — відключення інтернету в Москві, перебої в роботі месенджерів і нові обмеження інформації — лише підсилили ці припущення.

Про це пише директор з досліджень Фонду Казимира Пуласького Рубен Ф. Джонсон в колонці для аналітичного порталу 1945.

Аналітики наголошують: у країні з традиційно закритою політичною системою будь-які збої миттєво породжують хвилю чуток.

Війна як головний фактор нестабільності

Рубен Ф. Джонсон вважає, що головною причиною потенційної нестабільності є саме війна проти України.

«Якщо і був лідер, чиє неефективне управління могло б призвести до усунення, то це Путін», — зазначає експерт.

За його словами, військові невдачі Росії стали найсерйознішими з часів Другої світової війни. Це суттєво вплинуло на моральний стан армії та довіру до керівництва.

Окрему увагу аналітики приділяють внутрішнім проблемам Росії.

Йдеться про масштабну корупцію, зокрема у військовому керівництві. Гучні арешти високопосадовців, включно з колишніми представниками Міноборони, лише підсилюють відчуття кризи всередині системи.

Експерти наголошують: саме корупція стала одним із ключових факторів, що підірвали ефективність російської армії.

Інтернет-збої і Telegram: сигнал чи випадковість

Додаткову хвилю чуток викликали перебої в роботі інтернету в Москві та обмеження в Telegram. За інформацією ЗМІ, це могло бути пов’язано з побоюваннями щодо можливої змови всередині еліт.

Зокрема, згадуються групи впливу, пов’язані з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу. Втім, прямих доказів підготовки перевороту наразі немає.

Аналітики нагадують, що сучасна Росія вже переживала спроби зміни влади:

переворот 1991 року проти Михайла Горбачова

політична криза 1993 року за Бориса Єльцина

заколот ПВК Вагнера у 2023 році

Ці події демонструють, що навіть у жорстко централізованій системі можливі внутрішні конфлікти.

За словами експертів, основна загроза для Путіна може виходити не з вулиці, а зсередини правлячої еліти. Втім, наразі публічних ознак відкритого конфлікту немає.

Водночас аналітики звертають увагу на інше:

«Ситуація з моральним духом армії і ризик військового колапсу вже не підлягає сумніву».

Попри активне поширення чуток, говорити про неминучий переворот у Росії поки зарано. Однак сукупність факторів — військові невдачі, економічні проблеми, корупція та напруга в елітах — створює передумови для потенційної дестабілізації.

Аналітики наголошують, хоча система влади в РФ залишається жорстко контрольованою, експерти не виключають, що саме внутрішні процеси можуть стати головним викликом для режиму Путіна.

Заборона Telegram в Росії — що відомо

Нагадаємо, Росія ще в лютому запровадила жорсткі обмеження на Telegram, що, за даними The Telegraph, спричинило комунікаційний хаос в армії країни. Окупанти критично залежать від месенджера для координації ударів, логістики та відстеження дронів, особливо після втрати доступу до терміналів Starlink.

Попри обурення Z-блогерів, які називають це самогубством і «нокаутом», Кремль ігнорує проблему заради цензури перед виборами до Держдуми. Бюрократична заборона цивільних платформ (як раніше з Discord) фактично позбавляє російські підрозділи управління на передовій.