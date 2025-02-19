"Чуйло": у Литві з'явилася скульптура Путіна у вигляді члена – фото

Напередодні триріччя повномасштабного вторгнення Росії до України, у місті Литви – Каунасі – відбулася подія, яка не залишила байдужими нікого. Художник і скульптор Мартінас Гаубас офіційно представив скульптуру "Чуйло", що символічно зображує президента Росії Володимира Путіна у вигляді статевого члена в касці.

Про це повідомляє LRT.

Проєкт, який планується експонувати й у інших містах Литви, вже став об’єктом гострих дискусій та активних обговорень.

Витоки ідеї

За словами самого митця, ескіз скульптури виник ще на самому початку війни. "Я думав, що війна скоро закінчиться", – зізнався Гаубас. "Але коли я побачив, що за ці три роки нічого не змінилося, на Різдво я вирішив, що повинен завершити роботу до третьої річниці вторгнення".

Цей ранній задум із часом перетворився на символічну відповідь на російську агресію, адже мистецький проєкт покликаний не лише висловити незадоволення політичним курсом Кремля, але й надихнути литовців на сміливість і відкритість у висловленні власної думки.

Скульптура "Чуйло" у Литві / Фото: LRT.it

Символізм та провокативність

Скульптура "Чуйло" має низку елементів, що наповнені глибоким символізмом. За словами Гаубаса, об’єкт має лайливу лексику, примітивну форму і яскраво виражені знаки, які легко розшифровуються:

Шолом, що нагадує про постійне перебування Путіна в умовах бункерного життя

Дрібні вуха та очі, які символізують, що він нічого не чує і не бачить, а також – його байдужість до реальності

Довгий ніс, що підкреслює постійну брехню і втручання там, де його бути не повинно

Гаубас додав: "Вуха дуже маленькі, щоб показати, що він нічого не чує, очі – тому що він нічого не бачить, а ніс довгий, бо він багато бреше". Ці деталі створюють яскраву, образну критику лідера Росії.

Мартінас Гаубас / Фото: LRT.it

Послання для сусідів і супротивників

Скульптура має важливу функцію – передати меседж як самим литовцям, так і тим, хто живе в Росії. "Важливо, щоб литовці не боялися. Ми маємо показати, що тут, у нашій країні, думка про нас сформована інакше. Якби скульптура була золотою і прикрашена квітами, вона могла б сприйматися як символ прийняття, але в цьому випадку вона має нагадувати: ми не раді, що ви тут, і ми готові відправити вас туди, куди заслуговуєте", – заявив Гаубас.

За його словами, проєкт також став способом звернення до російських громадян, щоб вони зрозуміли, що їхня влада і агресивна політика спричиняють не повагу, а осуд. І хоча скульптура створена у формі чоловічого статевого органа, вона несе політичний символізм та гостру іронію.

Скульптура "Чуйло" у Литві / Фото: LRT.it

Майбутні плани та громадська реакція

Презентація у Каунасі отримала позитивний відгук – серед глядачів були люди, які вітавши скульптуру, знімали капелюхи або махали руками. Митець вже планують возити "Чуйло" Литвою, аби визначити найкраще місце для її постійної експозиції. Для цього організатори встановили QR-код, за допомогою якого кожен охочий зможе проголосувати за місце розміщення твору.

"Ми навіть думали, що найкраще розташувати її на звалищі, але звалище – це не місце для такої провокації. Ми запитали у людей: де, на вашу думку, вона повинна стояти – у гноївці, серед розстріляних залишків танка або деінде? З цим треба щось робити, але з чітким меседжем", – додає Гаубас.

Нагадаємо, президент США звинуватив Україну у війні та натякнув на поступки Путіну. Трамп розкритикував Зеленського, заявивши, що він "розчарований" скаргами українського лідера на те, що його виключили з переговорів між США та Росією щодо припинення війни в Україні.

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