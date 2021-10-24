Чверть кілометра над землею: в Дубаї відкрили найбільше у світі колесо огляду

Чверть кілометра над землею: в Дубаї відкрили найбільше у світі колесо огляду

Одночасно перебувати на оглядовому колесі може 1750 осіб.

У найбільш густонаселеному місті Об’єднаних Арабських Еміратів офіційно запустили найбільше і водночас найвище колесо огляду в світі.

Про це повідомляє в неділю, 24 жовтня, видання iDnes.

Атракціон має назву "Око Дубая", його 250-метрове колесо огляду встановлене на штучному острові, з якого відкривається панорамний вид на пляж та визначні пам’ятки.

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Всього тут є 48 кабінок площею 30 квадратних метрів, одночасно на атракціоні може перебувати 1 750 осіб. Один оборот колеса триває 38 хвилин, відвідувачі мають можливість замовити вечерю, а також влаштувати конференцію чи весільний бенкет.

Вартість квитків коливається від 25 до 65 доларів.

У Twitter агентства Reuters опублікували відео ще однієї найбільшої у світі споруди, яка розташована в Дубаї.

The world's largest and highest ferris wheel opens in Dubai. The ‘Dubai Eye’ stands around 820 feet tall and can hold 1,750 visitors pic.twitter.com/NFWRggLr5Z — Reuters (@Reuters) October 22, 2021

Раніше тут відкрили найглибший у світі басейн, в якому можна занурюватися на глибину до 60 метрів. Його місткість в шість разів більша, ніж в олімпійських басейнах.

Нагадаємо, у квітні цього року в Дубаї затримали 40 людей за знімання відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста. Серед затриманих було 12 українок.

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