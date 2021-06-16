Чверть пацієнтів з коронавірусом страждають від постковідного синдрому: дослідження

Найчастіше через місяць після хвороби люди скаржаться на біль, задишку і гіперліпідемію.

Американські експерти заявили, що 23,2% пацієнтів із COVID-19 мали хоча б один симптом постковідного синдрому через 30 і більше днів після діагнозу.

Про це із посиланням на оприлюднене у вівторок, 15 червня, дослідження FAIR Health повідомляє CNN.

Зазначається, що "​довготривалий COVID-19" найчастіше фіксували у людей, які мали важкий перебіг захворювання (50%).

Водночас ознаки синдрому виявляли у тих, хто перехворів коронавірусом у легкій формі (27,5%), а також у "значної" частки безсимптомних пацієнтів (19%).

Найчастіше люди скаржилися на біль (5,1%), задишку (3,5%), гіперліпідемію (3%), нездужання і стомлюваність (2,9%) і гіпертонію (2,4%).

"Рейтинг змінювався за віковими групами. Наприклад, серед дітей від 0 до 18 років біль і задишка були двома головними симптомами, але проблеми з кишечником замінили гіперліпідемію на третьому місці", - йдеться у матеріалі.

Загалом дослідники перевірили дані майже двох мільйонів осіб, у яких діагностували COVID-19 в період від лютого до грудня 2020 року, з бази, що містить понад 34 мільярди записів.

Більшість симптомів частіше зустрічалися у жінок, але експерти виокремили 12 скарг, про які найчастіше повідомляли чоловіки, одна з яких - панкардит.

Окрім того, до ознак постковідного синдрому віднесли тривогу, з якою стикнулося найбільше пацієнтів, депресію, розлади адаптації і тікозні розлади.

Щодо смертності, то через 30 і більше днів після початкового діагнозу 0,45% пацієнтів, які були госпіталізовані і виписані, померли. Частка не госпіталізованих померлих хворих склала 0,02%, а безсимптомних - 0,01%.

Раніше сімейний лікар приватної медичної клініки "Медібор" міста Житомир Тарас Буланов розповів про незвичні симптоми, перебіг постковіду та вказав, як скоріше відновити сили організму. Читайте про це за посиланням.

Небезпеки постковідного синдрому — дивіться сьогодні у ТСН.Тиждень

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