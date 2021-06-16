Чверть пацієнтів з коронавірусом страждають від постковідного синдрому: дослідження

Найчастіше через місяць після хвороби люди скаржаться на біль, задишку і гіперліпідемію.
Американські експерти заявили, що 23,2% пацієнтів із COVID-19 мали хоча б один симптом постковідного синдрому через 30 і більше днів після діагнозу.
Про це із посиланням на оприлюднене у вівторок, 15 червня, дослідження FAIR Health повідомляє CNN.
Зазначається, що "довготривалий COVID-19" найчастіше фіксували у людей, які мали важкий перебіг захворювання (50%).
Водночас ознаки синдрому виявляли у тих, хто перехворів коронавірусом у легкій формі (27,5%), а також у "значної" частки безсимптомних пацієнтів (19%).
Найчастіше люди скаржилися на біль (5,1%), задишку (3,5%), гіперліпідемію (3%), нездужання і стомлюваність (2,9%) і гіпертонію (2,4%).
"Рейтинг змінювався за віковими групами. Наприклад, серед дітей від 0 до 18 років біль і задишка були двома головними симптомами, але проблеми з кишечником замінили гіперліпідемію на третьому місці", - йдеться у матеріалі.
Загалом дослідники перевірили дані майже двох мільйонів осіб, у яких діагностували COVID-19 в період від лютого до грудня 2020 року, з бази, що містить понад 34 мільярди записів.
Більшість симптомів частіше зустрічалися у жінок, але експерти виокремили 12 скарг, про які найчастіше повідомляли чоловіки, одна з яких - панкардит.
Окрім того, до ознак постковідного синдрому віднесли тривогу, з якою стикнулося найбільше пацієнтів, депресію, розлади адаптації і тікозні розлади.
Щодо смертності, то через 30 і більше днів після початкового діагнозу 0,45% пацієнтів, які були госпіталізовані і виписані, померли. Частка не госпіталізованих померлих хворих склала 0,02%, а безсимптомних - 0,01%.
Раніше сімейний лікар приватної медичної клініки "Медібор" міста Житомир Тарас Буланов розповів про незвичні симптоми, перебіг постковіду та вказав, як скоріше відновити сили організму. Читайте про це за посиланням.