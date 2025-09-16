Чи бояться німці війни з Путіним: вражальні результати опитування

Німці побоюються нападу Росії на їхню країну

У Німеччині зростає страх перед війною. Понад половину німців побоюються, що російська армія після України може напасти на їхню країну. Такі дані були отримані під час нового репрезентативного опитування, проведеного на замовлення соціологічним інститутом Insa.

Про це пише німецьке видання Bild, яке виступало замовником дослідження.

Страх перед війною

За результатами опитування, більшість респондентів (52%) стурбовані тим, що Росія може здійснити військовий напад на Німеччину в найближчому майбутньому. Лише 38% опитаних не висловили такого занепокоєння. Решта 10% не змогли відповісти на це запитання.

Водночас нападу на будь-яку іншу країну НАТО побоюються ще більше німців — 62%.

Занепокоєння щодо можливого нападу РФ на Німеччину поширюється серед виборців різних партій, але найвищий рівень страху зафіксовано серед прихильників «Лівих» (майже 74%) та ХДС/ХСС (57%). Цікаво, що більшість виборців «Альтернативи для Німеччини» (AfD) та Вільної демократичної партії (FDP) не поділяють цих побоювань.

НАТО вважають занадто слабким

Окрім того, Bild з’ясував, що німці думають про обороноздатність НАТО. На запитання, чи достатньо сильний Альянс, щоб дати відсіч Росії в разі нападу на одну з його держав-членів, лише 36% респондентів відповіли ствердно. Майже половина опитаних (49%) вважають, що НАТО занадто слабке для такої відсічі. Подібні побоювання переважають серед прихильників різних партій, але особливо виділяються виборці AfD (64%), які не вірять у достатню боєздатність Альянсу. Лише серед виборців «Зелених» (51%) і ХДС/ХСС (47%) більшість вважає, що оборонні потужності НАТО є достатніми.

Результати опитування також виявили, що попри побоювання, лише приблизно кожен третій німець (39%) зробив запас продуктів на випадок надзвичайної ситуації. Переважна більшість респондентів (55%) не мають резервів їжі на випадок кризи.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц не виключає, що в Німеччині можуть запровадити обов’язкову військову службу, зокрема і для жінок. За його словами, якщо нова модель добровільної військової служби буде недостатньою, доведеться запропонувати старий механізм примусового призову.