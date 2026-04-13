ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Чи братиме Британія участь у блокаді Ормузу: у Лондоні дали відповідь

Велика Британія відмовилась підтримати США в блокаді Ормузької протоки, попри міжнародний тиск.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон не братиме участі у можливій блокаді Ормузької протоки, яку планують США, та не буде втягнутий у війну з Іран.

Про це він сказав в ефірі британського телеканалу, передає агентство Reuters.

«Ми не підтримуємо блокаду. Вкрай важливо повністю відкрити протоку», — заявив Стармер.

За його словами, зусилля Великої Британії останніми тижнями спрямовані саме на відновлення вільного судноплавства в регіоні.

Він також зазначив, що у Британії є військові ресурси в регіоні, зокрема тральщики, однак їхня роль полягає не в блокуванні, а у забезпеченні безпеки та відкриття морських шляхів.

Стармер підкреслив, що уряд відчуває значний міжнародний тиск щодо участі у конфлікті, але не піде на це без «чіткого юридичного підґрунтя» та продуманого плану.

«Ми не дозволимо втягнути себе у війну, попри будь-який тиск», — додав він.

Блокування Ормузької протоки — останні новини

Нагадаємо, раніше США після невдалих переговорів з Іраном заявили про можливість блокади Ормузької протоки. Президент Дональд Трамп повідомив, що американські військові можуть почати перехоплювати судна та знешкоджувати морські міни.

В Ірані вже відреагували на ці заяви, попередивши про можливе різке зростання цін на пальне у США.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie