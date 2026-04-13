Чи братиме Британія участь у блокаді Ормузу: у Лондоні дали відповідь

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон не братиме участі у можливій блокаді Ормузької протоки, яку планують США, та не буде втягнутий у війну з Іран.

Про це він сказав в ефірі британського телеканалу, передає агентство Reuters.

«Ми не підтримуємо блокаду. Вкрай важливо повністю відкрити протоку», — заявив Стармер.

За його словами, зусилля Великої Британії останніми тижнями спрямовані саме на відновлення вільного судноплавства в регіоні.

Він також зазначив, що у Британії є військові ресурси в регіоні, зокрема тральщики, однак їхня роль полягає не в блокуванні, а у забезпеченні безпеки та відкриття морських шляхів.

Стармер підкреслив, що уряд відчуває значний міжнародний тиск щодо участі у конфлікті, але не піде на це без «чіткого юридичного підґрунтя» та продуманого плану.

«Ми не дозволимо втягнути себе у війну, попри будь-який тиск», — додав він.

Нагадаємо, раніше США після невдалих переговорів з Іраном заявили про можливість блокади Ормузької протоки. Президент Дональд Трамп повідомив, що американські військові можуть почати перехоплювати судна та знешкоджувати морські міни.

В Ірані вже відреагували на ці заяви, попередивши про можливе різке зростання цін на пальне у США.