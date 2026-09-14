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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Чи буде енергетичне перемир'я між Україною та РФ: Трамп зробив важливу заяву

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Київ та Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія нібито погодилася вчинити так само, запевнив Трамп.

«Зростання світових цін на дизельне пальне зумовлене переважно війною між Росією та Україною, а не ситуацією навколо Ірану», — вважає американський лідер.

Нагадаємо, що вчора, 13 вересня, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Згодом Трамп знову закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії і стверджував, що удари України по НПЗ РФ нібито спричиняють зростання цін на пальне у всьому світі.

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