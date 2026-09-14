Чи буде енергетичне перемир'я між Україною та РФ: Трамп зробив важливу заяву

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

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За його словами, Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія нібито погодилася вчинити так само, запевнив Трамп.

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«Зростання світових цін на дизельне пальне зумовлене переважно війною між Росією та Україною, а не ситуацією навколо Ірану», — вважає американський лідер.

Нагадаємо, що вчора, 13 вересня, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Згодом Трамп знову закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії і стверджував, що удари України по НПЗ РФ нібито спричиняють зростання цін на пальне у всьому світі.

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