Чи буде епідемія хантавірусу: у Франції повідомили нові дані щодо контактних осіб

У Франції всі контактні особи пацієнтів, у яких підтвердили хантавірус, отримали негативні результати тестів. Водночас 26 людей залишаються у лікарняній ізоляції через високий рівень смертності хвороби та тривалий інкубаційний період.

Про це повідомила міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст у соцмережі X.

За її словами, сьогодні всі контакти осіб із позитивним тестом на хантавірус у Франції без винятку дали негативний результат. У МОЗ Франції зазначають, що на цьому етапі попередню передачу вірусу іншим людям можна виключити.

Попри це, 26 контактних осіб залишаються під медичним наглядом у лікарняній ізоляції. Таке рішення ухвалили як запобіжний захід, зважаючи на орієнтовний рівень смертності від хвороби у 30–40% та інкубаційний період, який наразі оцінюють у 42 дні.

Ріст уточнила, що люди в ізоляції проходитимуть тестування тричі на тиждень. Надалі французькі органи охорони здоров’я не публікуватимуть інформацію про результати тестів, якщо вони будуть негативними. Повідомлення з’являтимуться лише у разі позитивного результату.

Чи може хантавірус спричинити епідемію

Спалах хантавірусу привернув увагу після випадків зараження на круїзному лайнері MV Hondius, де від хвороби загинули люди. Особливе занепокоєння викликало те, що йдеться про штам, який у рідкісних випадках може передаватися від людини до людини за дуже тісного контакту.

Водночас фахівці наголошують: хантавірус не є новою інфекцією, а випадки зараження в Україні фіксують щороку. Однак ситуація з лайнером відрізняється від звичних для України випадків.

Дитячий лікар-інфекціоніст Федір Лапій пояснював, що в Україні резервуаром вірусу є мишоподібні гризуни. Тому місцеві різновиди хантавірусу не передаються від людини до людини.

Натомість різновид, який поширився на судні, пов’язаний із Латинською Америкою і є винятком серед хантавірусів. Він може передаватися між людьми, але лише за умови дуже тісного контакту — коли людина вже хворіє або за день-два до появи перших симптомів.

За словами Лапія, хантавірус навряд чи стане пандемією масштабу COVID-19, оскільки передається значно важче. Крім того, після пандемії коронавірусу системи охорони здоров’я швидше реагують на спалахи: ізолюють хворих, відстежують контакти та проводять регулярне тестування.

Водночас медики не виключають, що через тривалий інкубаційний період кількість випадків може зрости. Однак наразі, за оцінками фахівців, вірус не має пандемічного потенціалу.

Чи є загроза для українців

За даними МЗС України, серед громадян України, які перебували на лайнері, інфікованих хантавірусом немає. На час карантинних заходів на судні залишалися четверо українців, ще одного громадянина України евакуювали з борту.

Фахівці радять не панікувати, але дотримуватися базових правил безпеки: уникати контакту з гризунами, не торкатися їхніх виділень, обережно прибирати приміщення, де могли бути миші, та звертатися до лікаря у разі появи температури, слабкості, болю в м’язах, кашлю чи задишки після можливого контакту з джерелом інфекції.

