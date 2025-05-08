Чи буде новий Папа Римський дивитись на Україну "очима Трампа": чого очікують від Лева XIV

Новообраний понтифік Лев XIV може виявитись більш проукраїнським, ніж його попередник

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Новообраний Папа Римський Лев XIV, попри те, що є американцем, позбавлений ілюзій своїх співвітчизників, які дивляться на Україну «очима Трампа». Тож можна очікувати від нового Папи більш проукраїнської позиції.

Про це розповів доктор філософських наук, архімандрит Кирило Говорун в ефірі «Київ 24».

«Папа Лев XIV поєднує обидві Америки фактично — і Північну, і Південну. В цьому сенсі йому вдалося подолати вісь протистояння Глобального Півдня і Глобального Заходу, яка була присутньою під час конклаву. Але все ж таки, мені здається, він тяжіє до Глобального Заходу, оскільки його ментальність походить звідти, і його формація відбулася саме там. Ще одна вісь, яка була незримо присутня на конклаві, це вісь протистояння між лібералами та консерваторами. Очевидно, що з одного боку Лев XIV намагатиметься якось триматися центру, але все одно тяжіння в нього буде до консервативного крила», — пояснив архімандрит.

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Але в цьому виборі конклаву для України найважливіше, на думку Говоруна, що новий Папа, буде, очевидно, більш проукраїнським.

«Він поєднує такий прагматизм, в тому числі політичний, та розуміння необхідності соціальної справедливості, яка важлива для України, зокрема за наслідками війни. І хоча він представляє американський континент, мені здається, в нього немає цієї аберації бачення України, яка характерна для багатьох кіл навколо Трампа. Тобто він позбавлений цих ілюзій, які є серед багатьох американців, в тому числі католиків, які дивляться на Україну очима Трампа. І це гарна новина для України», — підкреслив Кирило Говорун.

Нагадаємо, новим Папою Римським вперше став американець. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про Роберта Превоста, який обрав ім’я Лев XIV.