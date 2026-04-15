Чи буде Польща депортувати до України військовозобов’язаних чоловіків

Депортація військовозобов’язаних чоловіків / © Associated Press

У 2025 році кількість військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали за кордон на тимчасовий захист, почала стрімко збільшуватися. Молодь до 23 років виїздить та отримує дозволи на тимчасове та довготривале перебування. Через велику кількість військовозобов’язаних українців у Європі та брак військових в ЗСУ країни ЄС розпочинають активніше говорити про повернення таких чоловіків додому.

Чи можуть повернути військовозобов’язаних чоловіків з Польщі до України? Що відомо станом на зараз, розповів журналіст Марцін Гачковський в ефірі «Київ24».

Чи буде Польща повертати до України військовозобов’язаних чоловіків

Німеччина почала готувати обмеження для військовозобов’язаних українців, які мають тимчасовий захист. Коментуючи, чи може статися подібне у Польщі, журналіст Марцін Гачковський заявив, що Польща навряд чи повертатиме українських чоловіків додому.

Польща зараз конкурує з Україною за працездатних громадян.

«Я не думаю, що Польща буде повертати українських чоловіків. Ні, українські чоловіки, як і інші українські громадяни в Польщі, — вони просто Польщі потрібні», — заявив журналіст.

Він пригадав гучний випадок депортації, який стався торік, коли під час концерту білоруського співака Макса Коржа сталися масові заворушення.

Тоді все завершилося депортацією 58 українців, що брали участь у неприйнятній поведінці та заворушеннях. Однак Гачковський назвав це одиничним випадком і додав, що так польська влада показала, що контролює ситуацію.

Більшість поляків і досі підтримує тимчасовий захист для українців. Щобільше, у Польщі почали говорити про те, що країні потрібні саме українські мігранти, адже вони схожі на поляків, швидко вчать мову, працюють та адаптовуються.

«Я думаю, що Польща насправді конкурує з Україною. І для України це не добре. Україні теж потрібні чоловіки, українські громадяни», — додав журналіст.

Як у ЄС обмежують військовозобов’язаних українців

Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін працюватиме над поверненням військовозобов’язаних українських чоловіків додому.

Президент України Володимир Зеленський закликав компетентні служби України і Німеччини зайнятися поверненням українських чоловіків. Однак це стосується лише тих військовозобов’язаних, які виїхали з порушенням українського законодавства. Тих, хто виїхав легально, депортувати не планують.

Німеччина збирається повертати не лише українців, а й інших біженців. Зокрема, Мерц заявив, що протягом трьох років 80% сирійських біженців повинні повернутися додому. За його словами, після завершення війни в Сирії рік тому ситуація кардинально змінилася, і люди можуть повертатися додому.

На тлі зростання підтримки партії «Альтернатива для Німеччини» Мерц зайняв жорстішу позицію щодо біженців та мігрантів у країні.