Чи буде Путін наступним після Хаменеї: дипломат розкрив плани США

Президент РФ Володимр Путін та вже ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Операція США та Ізраїлю, внаслідок якої загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, спровокувала активні обговорення щодо можливої ліквідації очільника Кремля Володимира Путіна. Проте американська сторона навряд чи наважиться на подібні радикальні кроки щодо Володимира Путіна, адже це може мати непередбачувані наслідки.

Таку думку висловив ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко в коментарі «24 Каналу».

Чому Вашингтон не ліквідує очільника Кремля

За словами дипломата, Сполученим Штатам абсолютно не потрібно входити у глобальну війну, яка матиме для них непрогнозовані наслідки. Якщо президент США Дональд Трамп встановить повний контроль над світовим нафтовим ринком, він зможе диктувати свої умови без огляду на те, вигідно це Росії чи ні.

«Якщо Трамп встановить контроль над світовим нафтовим ринком, тоді зможе диктувати свої умови. Йому не потрібно буде думати про те, чи вигідно це Путіну, чи ні. Насамперед він думатиме про себе», — підкреслив ексочільник МЗС.

Залежність США та плани на Іран

Надалі розвиток подій залежатиме від того, чи погодиться Росія бути лише другорядним гравцем на цьому ринку. Огризко впевнений, що іншого виходу у Кремля просто немає, тому Трамп не має жодних вагомих причин для спроб змінити режим у Росії.

Крім того, Сполучені Штати зберігають певну залежність від Росії у деяких питаннях. Саме тому Вашингтон піде власним шляхом і насамперед зосередиться на тому, щоб якнайшвидше зламати Іран, а вже далі діятиме за ситуацією.

Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що після ударів США по Ірану у Путіна загострилася фобія. Вбивство Америкою Хаменеї боляче вдарило по кремлівському диктатору, і тепер він у паніці, що рано чи пізно стане наступним.