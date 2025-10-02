- Дата публікації
Категорія
Світ
Чи буде Росія воювати з НАТО: Путін відповів
Диктатор Путін назвав «нісенітницею» заяви європейських політиків про можливу війну з Росією.
Російський диктатор Володимир Путін запевнив, що не збирається нападати на країни НАТО.
Про це диктатор сказав у четвер, 2 жовтня, у своєму виступі на Валдайському форумі.
На тлі провокацій з російськими дронами і літаками у повітряному просторі країн НАТО, Путін цинічно «заспокоїв» і назвав «нісенітницею» заяви, що Росія може напасти на НАТО.
«Вгамуйте, спіть спокійно, займіться, нарешті, своїми проблемами», — сказав глава Кремля.
Водночас, диктатор пригрозив, що мовляв «заходи Росії у відповідь на мілітаризацію Європи не змусять себе чекати».
«Якщо хтось хоче потягатися з Росією, то нехай спробує. Росія ніколи не виявить слабкості та нерішучості. Безпеки немає ні для кого, якщо безпека однієї країни забезпечується за рахунок іншої», — сказав Путін.
Нагадаємо, що сьогодні диктатор Путін також поскаржився, що Росію не прийняли в НАТО.