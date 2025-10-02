ТСН у соціальних мережах

Чи буде Росія воювати з НАТО: Путін відповів

Диктатор Путін назвав «нісенітницею» заяви європейських політиків про можливу війну з Росією.

Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін запевнив, що не збирається нападати на країни НАТО.

Про це диктатор сказав у четвер, 2 жовтня, у своєму виступі на Валдайському форумі.

На тлі провокацій з російськими дронами і літаками у повітряному просторі країн НАТО, Путін цинічно «заспокоїв» і назвав «нісенітницею» заяви, що Росія може напасти на НАТО.

«Вгамуйте, спіть спокійно, займіться, нарешті, своїми проблемами», — сказав глава Кремля.

Водночас, диктатор пригрозив, що мовляв «заходи Росії у відповідь на мілітаризацію Європи не змусять себе чекати».

«Якщо хтось хоче потягатися з Росією, то нехай спробує. Росія ніколи не виявить слабкості та нерішучості. Безпеки немає ні для кого, якщо безпека однієї країни забезпечується за рахунок іншої», — сказав Путін.

Нагадаємо, що сьогодні диктатор Путін також поскаржився, що Росію не прийняли в НАТО.

