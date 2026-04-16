Чи буде Словаччина блокувати кредит ЄС для України замість Угорщини: відповідь міністра

Братислава блокує 20-й пакет санкцій проти РФ, але не проти надання кредиту Україні

Реклама

Словаччина може заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, однак не виступає проти надання кредиту Україні на 90 млрд євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Юрай Бланар, передає Dennik N.

За словами Бланара, Словаччина хоче блокувати 20-й пакет санкцій проти Росії, доки не отримає гарантій повторного відкриття нафтопроводу «Дружба». Виступаючи перед членами Комітету з європейських справ словацького парламенту, Бланар заявив, що Словаччина хоче «чіткої, прозорої та перевіреної заяви» про те, що нафтопровід «Дружба» буде знову відкрито.

Реклама

Під час сесії парламенту Бланар заявив, що для розблокування пакету необхідно запустити трубопровід.

«Якщо трубопровід „Дружба“ не буде функціонувати, а питання про схвалення 20-го пакету буде обговорюватися, ми його не схвалимо, бо в нас немає інших інструментів, окрім як змусити президента України Володимира Зеленського разом з Європейською комісією запустити трубопровід „Дружба“, — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що «Дружба» може відновити роботу до кінця квітня після російської атаки, але прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поставив це під сумнів.

За словами Бланара, позиція нового угорського уряду, що формується, свідчить про його готовність підтримати надання Україні кредиту.

Реклама

Навіть під час сесії парламенту Бланар не натякнув на те, що Словаччина заблокує кредит Києву. Він також стверджував, що заяви прем’єр-міністра Фіцо про «перейняття естафети» Словаччиною від Віктора Орбана щодо України були перекручені.

Кредит від ЄС Україні

Раніше Петер Мадяр, який переміг на виборах в Угорщині, висунув умову для розблокування кредиту Україні.

Видання Bloomberg повідомило, що Україна має кошти на покриття оборонних витрат лише до червня 2026 року.

Зеленський визнав, що через заблокований кредит від Євросоюзу у 90 млрд євро, 45 з яких мали надійти цього року, Україна може не встигнути підготуватися до наступної зими.