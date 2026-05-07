Чи буде удар по Москві 9 травня: експерт назвав можливі сценарії

Парад у Москві 9 травня / © Associated Press

Російський президент Володимир Путін помилився, коли не погодився на пропозицію тимчасового перемир’я, адже це дало б змогу провести парад 9 травня в Москві без додаткових ризиків.

Таку думку висловив керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в ефірі Radio NV.

«Дарма Путін не пішов на українську пропозицію. Щонайменше, гарантовано можна було б йому виходити на трибуну і бути спокійним, що нічого не прилетить ні на Червону площу, ні поруч», — зазначив експерт.

Він додав, що навіть коротке перемир’я не змінило б стратегічної ситуації на фронті, однак могло б вплинути на безпековий фон у Москві під час святкових заходів.

Як Україна вплинула на парад 9 травня в Москві

Водночас, за словами Мельника, Україна вже досягла певного ефекту, навіть без фактичних інцидентів під час параду.

«Ба більше, як круги по воді, пішов резонанс, як змінився сценарій параду і до того, що звучать заяви російського керівництва, що якщо буде удар по Червоній площі, то будуть наслідки, які ще ніхто не бачив», — сказав він.

Які сценарії можливі

Експерт зазначив, що навколо подій у Москві 9 травня формується кілька сценаріїв — від потенційних атак безпілотників до варіанту, за якого нічого не станеться, але сам фактор загрози вже створює ефект.

«Навіть якщо замість Путіна випустять двійника на парад, то це також варто того, щоб не наражатися на зайві ризики. А ефект буде в будь-якому випадку доволі потужний», — додав Мельник.

Він також звернув увагу на реакцію російського інформаційного середовища, зокрема Z-блогерів, які критично сприйняли заяви Кремля про можливі «відповіді» у разі атак на Москву.

Окремо Мельник наголосив, що Україні важливо прораховувати різні варіанти розвитку подій, враховуючи військові, політичні та медійні наслідки.

За його словами, ризики залишаються високими, зокрема через риторику російської сторони щодо можливих «серйозних наслідків» у разі ударів по столиці РФ.

