Чи буде Україна вводити війська у невизнане Придністров'я: деталі від МЗС
Україна готова допомогти в деокупації Придністров’я, але чекає на сигнал від Молдови.
Подальше перебування російських військових на території невизнаного Придністров’я несе загрозу не лише Україні, але й Європі. Проте воювати у Придністров’ї Сили оборони, схоже, найближчим часом не збираються.
Про це йдеться в інтерв’ю глави МЗС України Андрія Сибіги «Європейській правді».
Сибігу запитали, як Україна може допомогти у деокупації Придністров’я.
«Ми вже допомагаємо — і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдови від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС. Причому дуже важливо, що це має бути спільний рух», — зазначив міністр.
На питання, чи розглядає Україну варіант силової допомоги, Сибіга натякнув, що для цього потрібно звернення Кишинева за допомогою.
«Це є і лишається правом Кишинева — визначати політику в цьому контексті. Ми, до речі, почули і вітаємо заяви щодо розробки нового плану реінтеграції Придністров’я і готові розглядати звернення дружньої Молдови на предмет подальшої практичної взаємодії, в тому числі нашого внеску у безпеку Молдови», — говорить глава МЗС України.
Раніше Кирило Буданов натякнув, що Україна має військову силу, щоб «радикально» вирішити питання Придністров’я, але це питання геополітики, а не військових можливостей.