ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
989
Час на прочитання
1 хв

Чи буде Україна вводити війська у невизнане Придністров'я: деталі від МЗС

Україна готова допомогти в деокупації Придністров’я, але чекає на сигнал від Молдови.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Андрій Сибіга про те, як Україна планує «гасити» російський анклав

Андрій Сибіга про те, як Україна планує «гасити» російський анклав / © ТСН.ua

Подальше перебування російських військових на території невизнаного Придністров’я несе загрозу не лише Україні, але й Європі. Проте воювати у Придністров’ї Сили оборони, схоже, найближчим часом не збираються.

Про це йдеться в інтерв’ю глави МЗС України Андрія Сибіги «Європейській правді».

Сибігу запитали, як Україна може допомогти у деокупації Придністров’я.

«Ми вже допомагаємо — і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдови від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС. Причому дуже важливо, що це має бути спільний рух», — зазначив міністр.

На питання, чи розглядає Україну варіант силової допомоги, Сибіга натякнув, що для цього потрібно звернення Кишинева за допомогою.

«Це є і лишається правом Кишинева — визначати політику в цьому контексті. Ми, до речі, почули і вітаємо заяви щодо розробки нового плану реінтеграції Придністров’я і готові розглядати звернення дружньої Молдови на предмет подальшої практичної взаємодії, в тому числі нашого внеску у безпеку Молдови», — говорить глава МЗС України.

Раніше Кирило Буданов натякнув, що Україна має військову силу, щоб «радикально» вирішити питання Придністров’я, але це питання геополітики, а не військових можливостей.

Дата публікації
Кількість переглядів
989
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie