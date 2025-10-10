Чи буде в Росії нова мобілізація і яка: експерт розкрив подробиці

Мобілізація в Росії / © Getty Images

Реклама

Росія до останнього відтягуватиме оголошення нової хвилі масової мобілізації через ризик соціального вибуху та серйозні економічні проблеми. Натомість Кремль вже зараз проводить «тиху» або «квазімобілізацію», вигрібаючи до армії хворих, ув’язнених та призовників.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Чому Кремль боїться масової мобілізації

За словами експерта, на рішення Кремля впливають кілька факторів. По-перше, економічний: українські удари по російських НПЗ, падіння цін на нафту та санкції призвели до браку коштів у місцевих бюджетах, які не можуть виплачувати обіцяні «нечувані» суми контрактникам.

Реклама

По-друге, соціальний: соціологія показує зростання кількості росіян, які хочуть завершення війни. Перша хвиля «чмобіків» викликала величезне суспільне невдоволення, і нова мобілізація буде ще важчою.

«Росіяни готові воювати далі, але бажано до останньої краплі крові сусіда», — зазначає Жмайло.

Кремль боїться повторення «заколоту Пригожина», коли 5 тисяч бойовиків «поставили на вуха всю Росію».

Як працює «тиха» мобілізація в Росії

Щоб уникнути соціального вибуху, влада РФ використовує приховані методи поповнення армії:

Реклама

Цілорічний призов. Під виглядом безперервного набору на строкову службу проводяться мобілізаційні заходи.

Вербування хворих. Знімаються обмеження для людей з гепатитом B, C та СНІДом. З них формують окремі полки.

Набір ув’язнених. Триває практика Пригожина з вербування зеків та людей на умовному терміні.

Дмитро Жмайло підкреслює, що Росія зовсім не впевнена у своїй перемозі. Її літня наступальна кампанія провалилася, а осіння не приносить значних успіхів, натомість супроводжується величезними втратами. Темпи просування впали з 35-45 до 8 квадратних кілометрів на добу.

Саме невпевненість, за словами експерта, змушує Кремль вдаватися до провокацій: порушення повітряного простору НАТО, диверсій та розпалювання протестів у Європі.

«Росіяни посилають меседж Європі. Мовляв, бачите, зброю ви Україні віддали, а вам самим захищатися нічим. Отож пожертвуйте Україною заради власної безпеки», — пояснює логіку ворога Жмайло.

Експерт констатує «певне реальне виснаження» російської армії. Хоча вони ще можуть воювати, ситуація для них є не менш складною, ніж для України.

Реклама

«Якщо навесні (ред. — росіяни) не отримають зовнішньої допомоги від того самого Китаю, то рівень тиску їхньої агресії поступово почне просідати», — прогнозує Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов раніше заявив, що Росія проводить тотальну мобілізацію економіки та суспільства для підготовки до майбутньої «великої війни».

За його даними, до 2036 року Кремль планує витратити на переозброєння близько 1,1 трлн доларів, а також вже створює нові військові округи та дивізії. Буданов підкреслив, що Москва прагне зруйнувати поточний світовий порядок, використовуючи для цього проксі-сили в Африці та втручаючись у демократичні процеси в інших державах.