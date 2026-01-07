Чи будуть німецькі війська в Україні — Мерц відповів

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі заявив, що німецькі війська не будуть розміщені на території України навіть після досягнення припинення вогню.

За даними BILD, Мерц вважає можливим подальше обговорення цього питання всередині країни, однак остаточні рішення щодо характеру та обсягу німецької підтримки безпеки України ухвалюватимуть уряд і Бундестаг після того, як будуть відомі умови припинення вогню.

"Німеччина продовжить робити внесок – політичний, фінансовий і військовий", – підкреслив Мерц.

Варто зазначити, що на початку пресконференції за підсумками зустрічі Мерц і спецпосланець США Стів Віткофф не були присутні, коли президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Великобританії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписували спільну декларацію про наміри створити міжнародні сили в Україні після затвердження припинення вогню.

Водночас, як раніше повідомлялось, деякі німецькі політики вважають, що не слід виключати участь військ бундесверу в потенційній миротворчій місії в Україні.

Іноземні війська в Україні

У Парижі 6 січня Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил після припинення вогню. Іноземні військові забезпечать "заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші" та у "відновленні ЗСУ".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підписана декларація передбачає створення багатонаціональних сил для гарантування безпеки. Також домовлено, що чисельність української армії після припинення війни становитиме до 800 тисяч осіб.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уточнив, що Лондон і Париж планують розгорнути свої збройні сили на території України одразу після досягнення мирної угоди для забезпечення стабільності та зміцнення гарантій безпеки.