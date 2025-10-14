Чи очікувати блекаутів у ЄС: в Reuters оцінили готовність Європи до гібридних атак Росії

Росія / © iStock

На тлі сплеску диверсій та підозрілих інцидентів по всій Європі, в яких підозрюють Росію, західні уряди дедалі більше занепокоєні вразливістю своєї енергетичної інфраструктури. Напередодні зими енергосистема ЄС є природною ціллю для гібридних атак, і Європа «майже напевно» не готова до такого сценарію.

Про це пише Reuters.

Як зазначають аналітики, європейські енергетичні ринки перебувають у «крихкій рівновазі». Будь-які збої в роботі тисяч кілометрів газопроводів, електрокабелів, терміналів ЗПГ чи електростанцій можуть миттєво призвести до стрибків цін на енергоносії та, як наслідок, до підвищення рахунків за опалення для мільйонів європейців. Це робить енергетику ідеальною мішенню для дестабілізації ситуації.

Хоча остання хвиля гібридних атак (підпали, кібератаки, диверсії на залізниці) ще не торкнулася безпосередньо енергетичних об’єктів у ЄС, тривожним сигналом є ситуація в Україні. Тут обидві сторони активно завдають ударів по енергетиці: українські дрони б’ють по російських НПЗ, а Росія завдає масованих ударів по українських газових сховищах та електростанціях. Цей досвід може бути перенесений і на територію Євросоюзу.

На пряме запитання, чи достатньо Європа готова до майбутніх атак, автор колонки Reuters дає однозначну відповідь: «майже напевно ні».

Цю думку підтверджують і профільні фахівці.

«Безумовно, було докладено зусиль зі зміцнення заходів захисту, особливо в секторах фізичної газової та енергетичної інфраструктури в Прибалтиці та Скандинавії. Але ще є деякі недоліки», — зазначив Хеннінг Глойштейн, керуючий директор з енергетики Eurasia Group.

Щоб захиститися від можливих наслідків, експерти закликають уряди та постачальників максимально диверсифікувати джерела енергії. Це включає будівництво резервних систем доставки газу, використання місцевих електростанцій на поновлюваних джерелах, розвиток акумуляторних сховищ та збільшення стратегічних запасів газу на зиму.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що Росія може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують європейські лідери. Це пов’язано з посиленням російських диверсійних, шпигунських та кібератак у Європі, які розцінюються як «фаза нуль» — підготовка до ймовірної майбутньої війни.

В ISW наголошують, що будь-яке припинення вогню в Україні дозволить Кремлю швидко передислокувати свої сили до східних кордонів Альянсу, скоротивши терміни підготовки до можливого нападу.